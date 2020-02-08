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Обмен удерживаемыми с ОРДЛО: двое экс-"беркутовцев" вернулись в Киев

Обмен удерживаемыми с ОРДЛО: двое экс-"беркутовцев" вернулись в Киев
15:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Выданные в рамках обмена с ОРДЛО удерживаемыми лицами два экс-"беркутовца" Маринченко и Тамтура вернулись в Киев.

Выданные в декабре представителям ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами два бывших сотрудника спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев.

Об этом сообщил адвокат экс-"беркутовцев" Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей", - отметил он.

Адвокат также выложил фото открытого письма экс-"беркутовцев" к президенту, генеральному прокурору и председателю Верховной Рады. В письме Маринченко и Тамтура, в частности, отмечают, что были вынуждены согласиться на участие в обмене, поскольку их отказ поставил бы под угрозу обмен в целом.

Также экс-"беркутовцы" "призывают срочно отменить закон про амнистию майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов".

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Как сообщалось ранее, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

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28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернула 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-"беркутовцев".

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Киев, Беркут, Обмен пленными, ОРДЛО.
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