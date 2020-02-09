Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля

Новости Украины:Воскресенье, 9 февраля, будет еще холодным и снег, который выпал в большинстве областей, не растает.

В ближайшие сутки, 9 февраля, погоду в Украине будет определять антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не ожидаются. На дорогах гололедица.

Карта осадков 9 февраля

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 9 февраля

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля:

Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Львов – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Луцк – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Одесса – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Николаев – -1...+1, переменная облачность, без осадков

Херсон – -1...+1, переменная облачность, без осадков

Симферополь – -1...+1, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность, без осадков

Черкассы – 0...+2, переменная облачность, без осадков

Чернигов – -1...+1, переменная облачность, без осадков

Сумы – -1...+1, переменная облачность, без осадков

Полтава – -1...+1, переменная облачность, без осадков

Днепр – -5...-7, переменная облачность, без осадков

Запорожье – -5...-7, переменная облачность, без осадков

Донецк – -5...-7, переменная облачность, без осадков

Луганск – -5...-7, переменная облачность, без осадков

Харьков – -5...-7, переменная облачность, без осадков

Киев – 0...+2, переменная облачность, без осадков

Погода 9 февраля

Температура ночью в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях 3-8 ° мороза (в Карпатах 9-14 ° мороза), днем 0-5 ° тепла; на остальной территории ночью 10-15 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 14-19 ° мороза, днем 4-9 ° мороза.

В Киеве - без осадков, температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, ночью без осадков, днем в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный, местами значительный снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и большинстве северных областей порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель.

Температура ночью 3-8° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 10-15°, местами до 18° мороза, днем 2-7° тепла, в восточной части около 0°.

В Киеве 10 февраля ночью без осадков , днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° морозу, днем 4-6° тепла.