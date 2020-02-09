Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля

В ближайшие сутки, 9 февраля, погоду в Украине будет определять антициклон, сформированный в холодном арктическом воздухе.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадки не ожидаются. На дорогах гололедица.
Карта осадков 9 февраля
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 9 февраля
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля:
Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Львов – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Луцк – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Ровно – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Одесса – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Николаев – -1...+1, переменная облачность, без осадков
Херсон – -1...+1, переменная облачность, без осадков
Симферополь – -1...+1, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – -1...+1, переменная облачность, без осадков
Черкассы – 0...+2, переменная облачность, без осадков
Чернигов – -1...+1, переменная облачность, без осадков
Сумы – -1...+1, переменная облачность, без осадков
Полтава – -1...+1, переменная облачность, без осадков
Днепр – -5...-7, переменная облачность, без осадков
Запорожье – -5...-7, переменная облачность, без осадков
Донецк – -5...-7, переменная облачность, без осадков
Луганск – -5...-7, переменная облачность, без осадков
Харьков – -5...-7, переменная облачность, без осадков
Киев – 0...+2, переменная облачность, без осадков
Погода 9 февраля
Температура ночью в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях 3-8 ° мороза (в Карпатах 9-14 ° мороза), днем 0-5 ° тепла; на остальной территории ночью 10-15 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 14-19 ° мороза, днем 4-9 ° мороза.
В Киеве - без осадков, температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.
Погода 10 февраля
В понедельник, 10 февраля, ночью без осадков, днем в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный, местами значительный снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и большинстве северных областей порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель.
Температура ночью 3-8° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 10-15°, местами до 18° мороза, днем 2-7° тепла, в восточной части около 0°.
В Киеве 10 февраля ночью без осадков , днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° морозу, днем 4-6° тепла.