У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Имя Дмитрий – распространённое русское имя греческого происхождения, означающее "посвящённый богине Деметре".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. Его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.

С женщинами Дмитрий ведет себя как настоящий мужчина, хотя иногда ему не хватает способностей к обольщению. В брак Дмитрий вступает не единожды.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

Поздравления

С именинами тебя, Дмитрий, поздравляем,

И от всей души тебе искренно желаем,

Мы удачи и побед, чтобы не случилось,

Чтобы добротой твоей сердце лишь лучилось.

Чтоб надежные друзья, были, лишь, с тобою,

Чтоб любовь, была на век — верной и большою.

А теперь, наш милый Дима,

Прочитать необходимо

Стихотворный поздравок,

Чтоб весь класс услышать мог!

Дмитрию желаем, чтобы

Стал отличником учебы,

Чтоб здоровьем крепок был,

Чтоб от неудач не ныл.

Чтоб спортивные успехи

Достигались без помехи,

Чтоб в дальнейшем (скажем тут),

Поступил ты в институт.

Но пора нам закруглиться:

Пусть наш класс тобой гордится!

Ты — Дмитрий, в переводе — "плод земли"!

А значит — ты серьезный и надежный!

Как здорово, что мы тебя нашли!

И дружбою такой теперь гордиться можно!

Мужчина настоящий ты в любви.

Ты — крепкий, сильный, знаешь слово "надо"!

И если женщина с тобой честна, то ты

Устроишь сказочную жизнь из шоколада!

Мы в день рожденья дарим сей стишок.

Пусть будет больше радостных мгновений!

Тебе мы накропали поздравок...

Достоин ты божественных сравнений!

Достойный, статный гражданин,

Такой Вы, Дмитрий, лишь один:

Высокий, грациозный и красивый,

Средь всех компаний — вы, любимый!

Мы с гордостью ответим всем:

"Вы — наше счастье и тотем,

Вы — идеальный, Вы — счастливый,

Вы — мудрый, добрый и красивый!

Желать, мы, Вам не будем много,

Судить не станем очень строго,

Лишь скажем: "Пусть у Вас "всё" будет,

Удача, Вас, пусть не забудет!".

Поздравляю тебя с Днем Ангела!

Твое имя так много значит...

Раньше я никогда не плакала,

Ты такой уже взрослый мальчик...

Пусть хранит тебя ангел бережно,

Слово мама оберегая

Дима, Димочка, мальчик нежный мой,

Будь любим как люблю тебя я...

Что хотим мы пожелать?

Чтобы жизнь была "на пять"!

Чтоб решались все задачи,

Чтоб в делах была удача,

Чтоб начальство оценило —

Повышеньем одарило!

Чтобы в доме был порядок,

И тебе там были рады!

Чтоб друзья не забывали,

В гости часто приглашали!

Много денег в кошелёк

Наш желает поздравок!

Пусть ангел хранитель тебя бережет,

От бед и невзгод на Земле.

В делах постоянно пускай повезет,

Мой Димка, дружище, тебе,

Пусть будет весельем наполнен твой дом,

Растет как на дрожжах твой бицепс.

А деньги пускай потекут вдруг рекой,

И цветет, разрастается бизнес,

Мы тебе принесли поздравок.

Прочитай от души эти строчки,

Пусть в радость клиента звонок,

И улыбка наивная дочки.

Храбрый, мужественный, добрый,

Милый, любящий, родной

Дима, Димочка, Димуля,

Всей душой тебя люблю я:

Красоту и глаз, и губ,

И пшеничный светлый чуб.

Пожелаю в День рожденья

И здоровья, и веселья,

И любить, и быть любимым

Раз и навсегда.

В день этот важный, замечательный

Я Диме счастья пожелаю,

Будь энергичным, обаятельным,

Живи, всех целей достигая!

Друзьями станут закадычными

Успех, Фортуна и терпение,

И будут дни твои отличными,

Все с превосходным настроением!