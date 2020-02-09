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Боевой катер "Никополь" и буксир "Яни Капу" становятся на ремонт (Видео)

Боевой катер "Никополь" и буксир "Яни Капу" становятся на ремонт (Видео)
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Россия вернула захваченные у Украины суда в плачевном состоянии.

Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе отправят на завод для ремонта. Катер "Бердянск" будут ремонтировать несколько позже. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

 "Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер - "Бердянск" станет на ремонт несколько позже", - отмечается в сообщении.

Как известно, 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКи "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

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20 ноября они прибыли на базу ВМС ВСУ в Очаков. Суда, побывавшие у врага, пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До сих пор их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Как сообщалось ранее,  25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Напомним, Чумак считает, что Укроборонпром нужно ликвидировать.

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Никополь, Бердянск, Катер, ВМС Украины, Яны Капу.
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