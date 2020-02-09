Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора

Новости Украины:Виктор Чумак сообщил, что прокуроры Офиса Генпрокурора Украины будут получать почти 30 тысяч гривень.

После завершения реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе генпрокурора составит 29 тыс. гривен вместо прежних 7 тысяч, не считая премий и надбавок. Об этом Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода"

По данным Чумака, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тысячи гривен.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают все-таки коррупционные риски".Ранее Чумак заявил, что для перезагрузки прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок 2 года, однако руководство ОГП надеется, что организуют все за короткие сроки и обновление состава всех областных прокуратур Украины должно закончиться в мае.

Как сообщалось ранее, новый Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020 года.

Все прокуроры, которые изъявили желание остаться в системе прокуратуры, должны были пройти аттестацию.

В октябре в кадровые службы органов прокуратуры поступили заявления на прохождение аттестации от 94,6% прокуроров, в Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров тогдашнего состава ГПУ.

К аттестации Генеральная прокуратура не допустила прокуроров управления спецрасследование Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана. В январе 2020 г. стало известно, что три прокурора по делам Майдана, которые вели дела "беркутовцев", которые приняли участие в обмене удерживаемыми лицами с РФ, успешно прошли собеседования в ОГП и остаются на занимаемых должностях.

По информации Чумака, из 1339 прокуроров бывшей Генпрокуратуры успешно прошли аттестацию и остались работать в новосозданном Офисе генерального прокурора только 629 человек.

Напомним, Чумак считает, что Укроборонпром нужно ликвидировать.