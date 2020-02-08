Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна

Новости Украины:Чумак считает, что Укроборонпром нужно ликвидировать.

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак считает, что ГК "Укроборонпром" нужно ликвидировать.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Еще будучи политиком, я говорил, что Укроборонпром - это надстройка, которая не нужна... Мое мнение не изменилось. Я думаю, что эта надстройка не нужна... Я думаю, что здесь нужно выходить на прямые контракты Минобороны с предприятиями, давать возможность предприятиям быть определенными предприятиями, имеющими возможности быть спецэкспортерами, напрямую работать с зарубежными компаниями. И это все будет гораздо прозрачнее, понятнее и открыто", - сказал Чумак.

Он также рассказал, что на сегодняшний день по фактам злоупотреблений в Укроборонпроме открыто более 500 уголовных производств. В ближайшие 2-3 месяца в суд должны быть переданы около 10 из них.

"Относительно фактов, лиц, связанных со злоупотреблением в Укроборонпроме, сегодня имеется более 500 уголовных производств... Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца с десяток пойдет (в суд уголовных дел о злоупотреблениях в Укроборонпроме - ред.)", - подчеркнул Чумак.

Он также отметил, что часть дел по Укроборонпрому уже передана в суд. "Есть несколько дел, например, уже переданных в суд по некоторым оборонным заводам в отношении представителей военной приемки, которые разворовывали во время военной приемки, или приписывали себе деньги, или разворовывали деньги более чем на 5 миллионов гривень. Там есть некоторые дела, которые сейчас ушли. Ну, это известное дело по руководителю, одному из заместителей секретаря СНБО (Гладковскому - ред.)", - рассказал заместитель генпрокурора.

Как сообщалось, 17 октября прошлого года НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение Гладковскому в "злоупотреблении властью и служебным положением» и «декларировании недостоверной информации".

19 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10623130 грн.

21 октября 2019 года Гладковский вышел из СИЗО под залог.

5 февраля 2020 года генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что обвинительный акт в отношении Гладковского в ближайшее время направят в суд.

Гладковского освободил от должности первого заместителя секретаря СНБО в марте 2019 года президент Петр Порошенко. Это произошло после того, как журналисты программы "Наші гроші" (Bihus.info) обнародовали материалы о разоблачении масштабных схем хищения в оборонном комплексе, к которым могут быть причастны должностные лица.

По данным журналистов, непосредственным участником этих схем был сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, а также сам Олег Гладковский и представители Укроборонпрома.

Олег Гладковский и его сын отвергают обвинения.