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В Киеве открыли отделение Ассоциации крымскотатарских предпринимателей TURKSİD (Фото, Видео)

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В Киеве открыли отделение Ассоциации крымскотатарских предпринимателей TURKSİD (Фото, Видео)
16:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В мероприятиях приняли участие лидер крымскотатарского народа, глава Меджлиса, глава TURKSİD и представители посольств.

В Киеве 8 февраля презентовали Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей Турции, Украины и Румынии TURKSİD, сообщает Крым.Реалии.

В мероприятиях приняли участие лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава TURKSİD Эртан Баштухан, крымскотатарские предприниматели из Турции, Украины и Румынии, а также представители посольств.

Лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев заявил о том, что ассоциация TURKSİD является важным шагом на пути к возвращению аннексированного Крыма Украине.

Представитель TURKSİD в Украине Исмет Юксель подчеркнул значимость создания Ассоциации для развития связей с международным сообществом.

Глава TURKSİD Эртан Баштухан (Ertan Baştuğan, Турция) обратил внимание участников на то, что Турция и турецкий бизнес открыто заявляют о своей поддержке Украины с начала незаконной оккупации Крыма.

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Ассоциация крымскотатарских предпринимателей TURKSID начала работу с 1 октября 2019 года. Главный офис ассоциации будет располагаться в Стамбуле. В середине октября ассоциация TURKSİD заявила об открытии филиала в Киеве. Представителем TURKSİD в Украине стал предприниматель Исмет Юксель.

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По словам главы ассоциации Эртана Баштухана, в дальнейшем планируется открытие филиалов в Польше, Болгарии и странах Балтии.

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Украина, Румыния, Турция, Рефат Чубаров, Крымские татары, Мустафа Джемилев, TURKSİD, Эртан Баштухан.
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