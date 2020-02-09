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Первые проблемы "Дії": в Минцифры объяснили, в чем причина

Первые проблемы "Дії": в Минцифры объяснили, в чем причина
16:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минцифры объяснили, почему возникли проблемы с загрузкой прав в приложении "ДІЯ".

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему не всем удалось загрузить свои цифровые документы в приложении "Дія" и как можно решить эти проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"(6 февраля - ред.) миллионы украинцев получили доступ к мобильному приложению "Дія". Но не всем из них удалось успешно загрузить свои цифровые документы. Рассказываем, с чем связаны эти проблемы, и какие пути решения мы предлагаем", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что когда только они начали работать над приложением, выяснили следующее: лишь 2,5 миллиона украинских водителей имеют полные и корректные записи в Едином государственном реестре транспортных средств МВД, и следовательно, без проблем смогут получить электронное удостоверение. Однако владельцев водительских удостоверений в Украине намного больше - 9,5 миллиона.

Единый государственный реестр транспортных средств МВД сформировался в 2013 году. Поэтому полные и достоверные записи в нем касались преимущественно граждан, получивших водительское удостоверение после 2013 года. Главное - там есть оцифрованная фотография.

"Наиболее эффективным решением оказалась синхронизация реестров - Транспортного и Демографического. Мы сверили данные о гражданах, имеющих водительское удостоверение в обоих реестрах, и подтянули фотографии Демографического реестра в соответствующие записи Транспортного реестра, где этих фотографий не было. Такой шаг сработал только с гражданами, имеющими биометрический загранпаспорт или ID-карту. Потенциальная аудитория мобильного приложения расширилась до 5,5 миллиона водителей", - отметили в Минцифры.

Минцифры заявило, что 14-летние украинцы теперь сразу будут получать паспорт и ID-карточку

Еще одна проблема, которая мешает аутентификации в "Дії", - некорректность записей в Транспортном реестре или сомнения в их достоверности со стороны МВД, а причина заключается в несовершенстве Реестра транспортных средств - его формировали буквально по зернышку: некоторые регионы вели реестры в бумажном виде, некоторые - в таблицах и устаревших базах данных. Это привело к большому количеству ошибок при формировании единого реестра.

"Чтобы убедиться в достоверности документов, необходимым этапом является дополнительная их верификация. Для этого мы ввели в приложении необходимую возможность: "Дія" дает пользователю ссылку на Электронный кабинет водителя, в котором можно быстро авторизоваться с помощью BankID. Там водителю предложат загрузить фото с обеих сторон документа , что требует дополнительной верификации, а также заполнить небольшую форму. Заявка направляется в сервисный центр МВД, и после успешной проверки водитель получает желаемый доступ к "Дії", - отметили в Минцифры.

Украинцы начали пользоваться государственным приложением Дія

Как сообщалось, 6 февраля Кабинета Министров Украины с участием Президента Владимира Зеленского официально представил своё приложение "Государство и я", которое имеет целью оцифровать государственные услуги и документы для украинцев.

Разработка приложения проходила с привлечением многих экспертов, и уже в декабре 2019 года началось ее тестирование.

Минцифры: Приложение "Дія" уже загрузили 800 тысяч украинцев

Сейчас в приложении можно оцифровать водительские удостоверения и техпаспорт на автомобиль (только в том случае, если он зарегистрирован именно на пользователя приложения). Однако автоматически в приложении подтягиваются только документы новых образцов после 2013 года. Если же ваших документов нет в "Дії", приложение предложит вам верифицировать их в электронном кабинете водителя.

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Водительские права, Мобильное приложение, ДИЯ, Минцифры.
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