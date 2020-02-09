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Джемилев о списках на обмен: У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь

Джемилев о списках на обмен: У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Джемилев считает, что сначала на свободу должны выйти крымчане из лагерей.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что в приоритете в рамках обмена выход на свободу крымчан, получивших наибольшие сроки.

Об этом он сказал Крым.Реалии.

"Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки – по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу", - отметил он.

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30 декабря в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что крымских заключенных включат в следующий этап освобождения.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Всего в рамках обмена Украине выдали 76 человек: 12 военных и 64 гражданских.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова озвучивала разное количество украинских политзаключенных, которые находятся в российском заключении: от 113 до 115, из которых более 80 – крымские татары. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры – у Крымской правозащитной группы.

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Крымские татары, Мустафа Джемилев, Оккупированный Крым, Обмен пленными.
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