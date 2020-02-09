Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
Стрельба в Мукачево: в город прибыли нацгвардейцы
Стрельба в Мукачево: в город прибыли нацгвардейцы
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Оскар-2020: немного о претендентах на "Лучшую мужскую роль"
Оскар-2020: немного о претендентах на "Лучшую мужскую роль"

Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию

Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
19:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:МИД подтверждает заражения украинца коронавирусом на лайнере Diamond Princess.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец. Он находится в больнице.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - отметили в ведомстве.

Перед этим Япония сообщила о еще шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японских берегов. В частности, сообщалось об одном украинце. Остальные 5 зараженных коронавирусом - филиппинцы и один житель Гонконга с гражданством США

Первый украинец заразился коронавирусом

По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. 6 февраля Минздрав Японии сообщил о еще 10 случаях инфицирования.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Страх распространения коронавируса: в РФ люди перекрыли дорогу медикам (Видео)

Всего на борту находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. На лайнере также находятся 25 украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, МИД, Коронавирус, Diamond Princess.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
03 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 ВВС Тайваня поднимали самолеты на перехват китайских истребителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
Безопасная культура: ГМО-сорт &quot;золотой рис&quot; одобрили для питания
Безопасная культура: ГМО-сорт "золотой рис" одобрили для питания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь