Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию

Новости Украины:МИД подтверждает заражения украинца коронавирусом на лайнере Diamond Princess.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец. Он находится в больнице.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - отметили в ведомстве.

Перед этим Япония сообщила о еще шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японских берегов. В частности, сообщалось об одном украинце. Остальные 5 зараженных коронавирусом - филиппинцы и один житель Гонконга с гражданством США

По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. 6 февраля Минздрав Японии сообщил о еще 10 случаях инфицирования.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Всего на борту находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. На лайнере также находятся 25 украинцев.