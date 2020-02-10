Минцифры заверило, что повестки через приложение "Дія" рассылать не будут

Новости Украины:Министерстве цифровой трансформации: Мы не создаем цифровой концлагерь.

В Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию о том, будто призывникам будут рассылаться электронные повестки через приложение "Дія".

Об этом Минцифры сообщило в Facebook.

"Не ведитесь на фейки. Мобильное приложение "Дія" лишь позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули: использование приложения "Дія" – дело добровольное.

"Все, кто от кого-то прячется или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще без мобильной связи. И еще – хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками", - прокомментировали в Минцифры.

В сообщении также подсказывают авторам фейков возможные варианты: "Скажем, с помощью "Дії" можно добраться до злостных неплательщиков алиментов или отправлять от санэпидемстанции оповещение, что кто-то болен коронавирусом".

Сообщение сопроводили фотографией главы Ммнцифры Михаила Федорова во время прохождения им срочной службы восемь лет назад.