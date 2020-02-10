Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Загороднюк: Украина против разведения войск по всей линии столкновения
Загороднюк: Украина против разведения войск по всей линии столкновения
Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие
Главные события недели
Интер обыграл Милан в феерическом матче
Интер обыграл Милан в феерическом матче
"Лучшая женская роль второго плана" - Лора Дерн получила Оскар 2020
Лора Дерн получила Оскар 2020

Минцифры заверило, что повестки через приложение "Дія" рассылать не будут

Минцифры заверило, что повестки через приложение "Дія" рассылать не будут
04:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министерстве цифровой трансформации: Мы не создаем цифровой концлагерь.

В Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию о том, будто призывникам будут рассылаться электронные повестки через приложение "Дія".

Об этом Минцифры сообщило в Facebook.

"Не ведитесь на фейки. Мобильное приложение "Дія" лишь позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули: использование приложения "Дія" – дело добровольное.

"Все, кто от кого-то прячется или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще без мобильной связи. И еще – хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками", - прокомментировали в Минцифры.

В сообщении также подсказывают авторам фейков возможные варианты: "Скажем, с помощью "Дії" можно добраться до злостных неплательщиков алиментов или отправлять от санэпидемстанции оповещение, что кто-то болен коронавирусом".

Сообщение сопроводили фотографией главы Ммнцифры Михаила Федорова во время прохождения им срочной службы восемь лет назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Призыв, ДИЯ, Минцифры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
02 Не хватает воздуха во время незначительных действий: о чем может говорить одышка
03 Институт нацпамяти планирует демонтировать герб СССР с монумента "Родина-Мать"
04 Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие
05 В Кабмине может появиться новый вице-премьер-министр: чем займется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ураган &quot;Сабине&quot; обрушился на север Германии
Ураган "Сабине" обрушился на север Германии
В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке (Фото и видео)
В Хмельницком случился пожар на вещевом рынке
В Японии откроют первый официальный музей Паралимпиад
В Японии откроют первый официальный музей Паралимпиад
Рецепт дня: Шоколадный пирог с творогом
Рецепт дня: Шоколадный пирог с творогом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь