Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 11 февраля.

Международный день женщин и девочек в науке

22 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла Резолюцию A/RES/70/212(link is external), постановившую провозгласить 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Празднование Международного дня женщин и девочек в науке(link is external) осуществляется ЮНЕСКО и структурой ООН-Женщины в сотрудничестве с учреждениями и партнерами из гражданского общества, целью которых является поощрение участия женщин и девочек в науке.

Наука и гендерное равенство имеют жизненно важное значение в обеспечении устойчивого развития. Тем не менее, женщины и девочки по-прежнему отстранены от участия в науке: женщины составляют менее 30% исследователей во всем мире.

Решение некоторых из главных задач Повестки дня в области устойчивого развития - от улучшения здравоохранения до борьбы с изменением климата - опирается на использование талантов каждого. Это означает вовлечение все большего числа женщин в деятельность в этих областях. Разнообразие в исследовательской деятельности расширяет круг талантливых исследователей, внося новые перспективы, таланты и креативность.

Международный день женщин и девочек в науке, ежегодно отмечаемый 11 февраля, был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней. Этот День является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено.

Всемирный день больного

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель Папа Римский определил так: "дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий".

Впервые этот День отметили 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь (Our Lady of Lourdes), исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

Игнат (Игнатий), Лаврентьев день

11 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца, который появился на свет в Антиохии в 35 году. По версии преданий, прозвище Богоносец он получил из-за того, что Иисус брал Игнатия-ребёнка на руки.

Считается, что 11 февраля на белый свет выходят ведьмы. Они приходят на поля и в огороды, чтобы покрыть плесенью растения и землю, сглазить и уничтожить людей. Для того чтобы защититься от нечистой силы, по всему периметру дома втыкали веточки чертополоха. Делали это с самого утра с наступлением рассвета.

День является постным, но употреблять блюда из рыбы позволяется. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Почему-то именно 11 февраля происходили различные мелкие неприятности, хотя, быть может, все дело в самовнушении. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, в этот день анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Международный День безопасного Интернета

Международный день безопасного интернета празднуют во второй день второй недели второго месяца года. В этом году он приходится на 11 февраля. Девиз праздника в этом году звучит как:"Вместе за лучший интернет".Цель праздника – пропаганда безопасного и ответственного использования информационных технологий.

Праздник начинает свою историю с 2004-го года. Он был инициирован в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Идею поддержали некоммерческие организации European SchoolNet и Insafe. Она быстро распространилась среди пользователей Интернета и в правительственных учреждениях. Insafe стала главным координатором праздника. В течение нескольких лет День безопасного Интернета перешагнул через свои изначальные европейские рамки и стал подлинно международным праздником, отмеченным на пяти континентах. Цель праздника – пропаганда безопасного и ответственного использования информационных технологий.

Глупо отрицать тот факт, что цифровые технологии глубоко укоренились в нашей повседневной жизни и поэтому безопасность в сети интернет – главный приоритет. И речь не идет только о вирусных программах и способах защиты от них. Мы говорим об интернете как о безопасной среде, в которой превалирует позитивный контент, общая этика интернет коммуникации и нормы поведения