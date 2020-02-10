Скачать
Понедельник, 10.02.2020
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 февраля

Смотрите фото (5)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 февраля
11:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 11 февраля.

Международный день женщин и девочек в науке

22 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла Резолюцию A/RES/70/212(link is external), постановившую провозгласить 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Празднование Международного дня женщин и девочек в науке(link is external) осуществляется ЮНЕСКО и структурой ООН-Женщины в сотрудничестве с учреждениями и партнерами из гражданского общества, целью которых является поощрение участия женщин и девочек в науке.

Наука и гендерное равенство имеют жизненно важное значение в обеспечении устойчивого развития. Тем не менее, женщины и девочки по-прежнему отстранены от участия в науке: женщины составляют менее 30% исследователей во всем мире.

Решение некоторых из главных задач Повестки дня в области устойчивого развития - от улучшения здравоохранения до борьбы с изменением климата - опирается на использование талантов каждого. Это означает вовлечение все большего числа женщин в деятельность в этих областях. Разнообразие в исследовательской деятельности расширяет круг талантливых исследователей, внося новые перспективы, таланты и креативность.

Международный день женщин и девочек в науке, ежегодно отмечаемый 11 февраля, был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней. Этот День является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено.

Знаменательные события в истории: 10 февраля 2020 года

Всемирный день больного

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель Папа Римский определил так: "дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий".

Впервые этот День отметили 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь (Our Lady of Lourdes), исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

Игнат (Игнатий), Лаврентьев день

11 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца, который появился на свет в Антиохии в 35 году. По версии преданий, прозвище Богоносец он получил из-за того, что Иисус брал Игнатия-ребёнка на руки.

10 февраля - приметы и обряды в Ефремов день

Считается, что 11 февраля на белый свет выходят ведьмы. Они приходят на поля и в огороды, чтобы покрыть плесенью растения и землю, сглазить и уничтожить людей. Для того чтобы защититься от нечистой силы, по всему периметру дома втыкали веточки чертополоха. Делали это с самого утра с наступлением рассвета.

День является постным, но употреблять блюда из рыбы позволяется. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Почему-то именно 11 февраля происходили различные мелкие неприятности, хотя, быть может, все дело в самовнушении. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, в этот день анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Международный День безопасного Интернета

Международный день безопасного интернета празднуют во второй день второй недели второго месяца года. В этом году он приходится на 11 февраля. Девиз праздника в этом году звучит как:"Вместе за лучший интернет".Цель праздника – пропаганда безопасного и ответственного использования информационных технологий.

Праздник начинает свою историю с 2004-го года. Он был инициирован в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Идею поддержали некоммерческие организации European SchoolNet и Insafe. Она быстро распространилась среди пользователей Интернета и в правительственных учреждениях. Insafe стала главным координатором праздника. В течение нескольких лет День безопасного Интернета перешагнул через свои изначальные европейские рамки и стал подлинно международным праздником, отмеченным на пяти континентах. Цель праздника – пропаганда безопасного и ответственного использования информационных технологий.

Глупо отрицать тот факт, что цифровые технологии глубоко укоренились в нашей повседневной жизни и поэтому безопасность в сети интернет – главный приоритет. И речь не идет только о вирусных программах и способах защиты от них. Мы говорим об интернете как о безопасной среде, в которой превалирует позитивный контент, общая этика интернет коммуникации и нормы поведения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздники, 11 февраля, Международный день женщин и девочек в науке., Всемирный день больного, Лаврентьев день, Какие праздник 11 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Не хватает воздуха во время незначительных действий: о чем может говорить одышка
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Кабмине может появиться новый вице-премьер
В Кабмине может появиться новый вице-премьер
В украинской армии введут электронные военные билеты
В украинской армии введут электронные военные билеты
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь