"Уханьский" коронавирус: Минздрав обеспокоен "раздуванием" ксенофобии

Новости Украины:Минздрав осуждает ксенофобию из-за коронавируса в отношении граждан Китая.

Проявления ксенофобии в отношении людей азиатской внешности недопустимы, и украинские СМИ должны противостоять этому.

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на брифинге о ситуации с распространением коронавируса 2019nCoV.

"Я обратился бы с такой просьбой, чтобы СМИ, прежде всего, пытались успокоить общество, общественность и применяли все возможные средства, чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении граждан Китая, потому что мы уже имеем сообщение из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные гостиницы. Это недопустимо, и, на самом деле, основа любой защиты - это спокойствие, рациональное мышление и определенная доказательная база", - сказал Кузин.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах создали онлайн-петицию против дискриминации граждан азиатского происхождения и китайцев из-за коронавируса.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. По состоянию на 10 февраля общее число умерших от коронавируса в мире выросло до 910-ти.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 40 тыс. 536, подавляющее большинство - в Китае. В то же время, по последним данным, 3281 человека выписали из больницы после выздоровления.