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В Украине запустили линию по предупреждению домашнего насилия

В Украине запустили линию по предупреждению домашнего насилия
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине начала работу горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Номер линии 1547. 

Статистика ООН свидетельствует, что каждая шестая украинка, за последние 12 месяцев, пережила ту или иную форму домашнего насилия. Порядка 3 миллионов детей Украины были свидетелями либо же жертвами домашнего насилия. 

Дубилет сообщил, что проект был запущен по новому принципу - на общей платформе. это дало возможность сэкономить 25 миллионов гривень бюджетных средств. 

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Кроме этого, министр Кабмина рассказал о пересечении проекта с несколькими министерствами. По его словам, проекты, для реализации которых необходимо привлекать несколько команд, являются самыми сложными. Но с другой стороны, они становятся самыми эффективными. 

"Делаем вместе с Еленой Зеленской и Марией Ефросининой, Министерством социальной политики (Юлия Соколовская), Национальной полицией, Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Министерством образования и науки. Линия работает сейчас в тестовом режиме", — написал министр.

Напомним, в здании Кабмина нашли 300 дополнительных рабочих мест.

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Горячая линия, Кабмин, Домашнее насилие, Дмитрий Дубилет.
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