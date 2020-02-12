У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:Это имя появилось со времен персидских войн и имело поначалу значение "правитель, персидский царь, князь".

Имя Василий имеет греческие корни, образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос. Имя Василий означает "царственный", "царский", также переводят как "царь".

В Англии распространена форма Бэзил, во Франции – Базиль. В Испании Василия будут звать Басилио, Басиль, в Португалии – Базилиу, в Германии – Базилиус, Базиль, в Румынии – Василие, в Греции – Василиос, Василис, Василас, в Финляндии – Паси. От имени Василий образованы женские имена Василиса (Василисса), Василида, Василина, Василика, имеющие значение "царица", "царственная".

Василий известен всем как активный, общительный мужчина, наделенный развитым интеллектом и очень чувствительный к мнению окружающих. Вася всегда и во всем проявляет себя как интеллигентный и умный человек. Только он может решить одновременно больше десятка вопросов.

Сложно найти более открытого человека, чем Василий. Все, что он делает, он делает ради своего удовольствия. Обладая уравновешенной психикой, мужчина редко выходит из себя. Будучи неизменно спокойным и флегматичным, Вася открыт и доброжелателен с людьми, хорошо находит общий язык с каждым.

Василий не очень любит влиять на события, ему привычнее, чтоб все шло само по себе. Развитие событий он часто предсказывает, опираясь на развитое чувство интуиции. Мужчине от природы дана сильная воля, помогающая ему противостоять неразумным действиям других. Правда иногда это означает вмешательство в чужие дела.

Василий – человек, тонко чувствующий природу. Он властен и силен, хорошо знает себе цену. В своем стремлении к совершенству мужчина никогда не унывает, а его рвение иногда перерастает в упрямство. Васю нельзя назвать семейным человеком. Он не особо привязан к своим близким, не вмешивается в их судьбу. Любые бытовые неудобства Василий принимает безропотно, без жалоб на свою судьбу. С родственниками жены общается ровно, к тестю относится лучше, чем к теще.

В жизни Василия ждет много трудностей. Он наделен отличной памятью и колоссальной любознательностью. По любому вопросу Вася вырабатывает свое мнение. В поступках мужчины в одинаковой мере проявляется субъективность и объективность, нерешительность и уверенность в себе.

Открытость и оптимистичность Василия притягивают к нему людей. Он доброжелательный человек, поэтому окружающим с ним приятно и легко общаться. Давления на свою точку зрения Василий не потерпит ни от кого, ни от друзей, ни от родных. Но его способность находить золотую середину, позволяет ему избегать конфликтов и ссор, не смотря на то, что Василий превосходный спорщик, готовый предоставить сотни весомых аргументов в пользу своей точки зрения.

Василий славится безупречным с точки зрения нравственности поведением. К товарищам он бескорыстен, к друзьям – верен. По отношению к женщинам Вася всегда старается быть рыцарем. Особенно льстит ему, когда эти старания бывают замечены.

Василий часто увлекается футболом или хоккеем. Правда, ему не обязательно играть в них, достаточно просто наблюдать с трибуны. На первом месте у этого мужчины всегда стоит общение с друзьями.

Будущую профессию Василий выбирает очень тщательно. Как правило, мужчина имеет склонность к изобретательской и руководящей деятельности. Однако стремление делать все самостоятельно несколько мешает ему руководить. Предпринимательская деятельность удается Василию еще меньше. Он не инициативен, не склонен ломать традиции, избегает крутых поворотов.

Поздравления

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

Пришла пора тебя, Василий, поздравлять,

Ведь нынче праздник у тебя – день именин.

Все лучшее тебе желаю взять.

От этой жизни Богом будь храним.

Пусть ангел даст свою защиту

От бед, невзгод, от черной зависти и зла,

Пусть двери дома для добра будут открыты

Чтобы в нем было много света и тепла.

Известно всем, не имя красит человека,

А человек делами красит свое имя.

Будь Вася Ангелом храним навек.

Для Бога будь всегда любимым.

В день именин хочу тебе желать

Чтоб как и прежде ты трудолюбивым был,

Всегда упорством своих целей достигал

И много лет прожить в достатке и счастливо.

Именины у Василия,

Он хороший человек,

Ненавидит он насилие,

Предан, верен он навек.

Найди себя среди соблазнов,

Пусть те желания исполнят

Твои мой друг прекрасный, Вася,

И счастье песнь исполнит соло!

У тебя сегодня Именины,

и это повод лучший, чтоб поздравить

тебя, Василий, и вручить картину

на добрую от нас всех память!

Ты умеешь созидать

иль просто "креативить",

и я, скажу, спешу признать,

что ты талант, Василий!

Вася, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

Позвольте, Василий, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.