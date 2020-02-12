Скачать
Среда, 12.02.2020
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Бенфика вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика вышла в финал Кубка Португалии
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день

Сегодня всю Украину накроет мокрый снег, будет тепло и ветрено

Смотрите фото (6)
Сегодня всю Украину накроет мокрый снег, будет тепло и ветрено
08:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине 12 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м /с, температура днем ​​от 8° мороза до 5° тепла.

В ближайшие сутки в Украине ожидаются осадки и усиление ветра из-за влажного и теплого воздуха, поступающего с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду 12 февраля в центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Днем возможны умеренные осадки в восточной части страны. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах, а также в Донецкой и Луганской областях 3-8° мороза. Днем ожидается 0-5° тепла, на юге страны до 9° тепла.

В Киеве в среду синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный с порывами 15-18 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем – 3-5° выше нуля.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 12 февраля была зафиксирована в 1995 году и составила 10,1° тепла, самая низкая ночью – 27,4° мороза в 1929 году.

Прогноз погоды на 12 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 12 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +2... +4
  • Ровно – +2... +4
  • Житомир – +2... +4
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +7... +9
  • Николаев – +6... +8
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – +2...+4
  • Чернигов – +2... +4
  • Сумы – + 1... + 3
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +1...+3
  • Киев – +3...+5

В четверг 13 февраля в Украине в основном без осадков, на северо-востоке и востоке местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 0° до 5° мороза, днем 1-6° тепла. В Одесской и Николаевской областях 4-9° тепла. В Карпатах возможен небольшой снег. Температура ночью опустится до 5-10°, днем до 2-7° мороза.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 13 февраля, фото: meteo.gov.ua

14 февраля днем на западе страны небольшой снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м /с. Температура ночью 0-5° мороза; днем 1-6° тепла, на Одесчине и Николаевщине 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.

В Киеве и столичном регионе 14 февраля без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м /с. Температура ночью 0-5° мороза; днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

15 февраля в северных, центральных, ночью и в западных областях небольшой мокрый снег, на Одесчине и Николаевщине с дождем, на остальной территории, 16 февраля в Украине без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, на юге, 16 февраля и на западе страны до 9° тепла; в восточной части ночью 15 февраля 0-5° мороза, 16 февраля 3-8° мороза, днем 0-4° тепла. В Карпатах 15 февраля небольшой снег, 16 февраля без существенных осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области 15 февраля небольшой мокрый снег, 16 февраля без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает  Укргидрометцентр.

От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой. 

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 12 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
03 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
04 Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
05 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим перемирия
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь