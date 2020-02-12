Сегодня всю Украину накроет мокрый снег, будет тепло и ветрено

Новости Украины:В Украине 12 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м /с, температура днем ​​от 8° мороза до 5° тепла.

В ближайшие сутки в Украине ожидаются осадки и усиление ветра из-за влажного и теплого воздуха, поступающего с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду 12 февраля в центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Днем возможны умеренные осадки в восточной части страны. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах, а также в Донецкой и Луганской областях 3-8° мороза. Днем ожидается 0-5° тепла, на юге страны до 9° тепла.

В Киеве в среду синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный с порывами 15-18 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем – 3-5° выше нуля.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 12 февраля была зафиксирована в 1995 году и составила 10,1° тепла, самая низкая ночью – 27,4° мороза в 1929 году.

Прогноз погоды на 12 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 12 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2... +4

Ровно – +2... +4

Житомир – +2... +4

Винница – +3...+5

Одесса – +7... +9

Николаев – +6... +8

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2... +4

Сумы – + 1... + 3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +3...+5

В четверг 13 февраля в Украине в основном без осадков, на северо-востоке и востоке местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 0° до 5° мороза, днем 1-6° тепла. В Одесской и Николаевской областях 4-9° тепла. В Карпатах возможен небольшой снег. Температура ночью опустится до 5-10°, днем до 2-7° мороза.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 13 февраля, фото: meteo.gov.ua

14 февраля днем на западе страны небольшой снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м /с. Температура ночью 0-5° мороза; днем 1-6° тепла, на Одесчине и Николаевщине 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.

В Киеве и столичном регионе 14 февраля без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м /с. Температура ночью 0-5° мороза; днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

15 февраля в северных, центральных, ночью и в западных областях небольшой мокрый снег, на Одесчине и Николаевщине с дождем, на остальной территории, 16 февраля в Украине без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, на юге, 16 февраля и на западе страны до 9° тепла; в восточной части ночью 15 февраля 0-5° мороза, 16 февраля 3-8° мороза, днем 0-4° тепла. В Карпатах 15 февраля небольшой снег, 16 февраля без существенных осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области 15 февраля небольшой мокрый снег, 16 февраля без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой.

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.