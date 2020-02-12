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В Минздраве напомнили, что не стоит пользоваться масками ради профилактики

В Минздраве напомнили, что не стоит пользоваться масками ради профилактики
17:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Минздрав напомнил украинцам, что не стоит пользоваться средствами защиты только ради профилактики.

Хирургическая маска не является средством индивидуальной защиты органов дыхания, поэтому ее не нужно носить с профилактической целью.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение".

"Хирургическая маска - это не средство индивидуальной защиты органов дыхания. Она не классифицируется, как средство защиты органов дыхания. Это медицинское изделие, которое предназначено для уменьшения распространения территории вируса. Она надевается на человека, у которого есть симптомы острой респираторной болезни. Почему вводится в больницах масочный режим? Потому что в больницу идут люди с симптомами. И они потенциально рассматриваются как инфицированные: гриппом, гриппоподобными заболеваниями, в том числе - коронавирусом. Ее (маску - ред.) надевают, чтобы уменьшить распространение капелек слизи, которыми передается вирус, не на 1,5-2 метра, а на 30-40 сантиметров, так как маска сдерживает распространение когда мы чихаем, говорим, кашляем", - сказал Ляшко. 

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Он отметил, что врачи используют средства индивидуальной защиты органов дыхания - респираторы.

"Это респираторы с классом защиты FFP-2 и не ниже, или FFP-3, а также американский аналог N-95. И мы это должны понимать, и мы это должны отслеживать. Маски сегодня есть в учреждениях здравоохранения", - сказал представитель Минздрава.

Он добавил, что в Минздраве провели встречу с производителями масок, которые производят около 8 млн масок ежемесячно. В министерстве будут контролировать уровень экспорта, чтобы обеспечить надлежащий уровень количества средств индивидуальной защиты в Украине.

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"Здоровому человеку с профилактической целью носить маску не нужно. В первую очередь, маска для того, чтобы если появились симптомы - не распространять и не инфицировать других", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, по его словам, маска может использоваться в местах большого скопления людей, однако, с этой целью следует использовать респиратор.

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Украина, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Маки, Минздарв.
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