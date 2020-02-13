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Гончарук презентует "еМалятко" уже на этой неделе: где и когда

Гончарук презентует "еМалятко" уже на этой неделе: где и когда
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Украины:В пятницу Гончарук представит запуск "еМалятко" в Киеве.

В столичном роддоме №5 в пятницу, 14 февраля, при участии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится запуск услуги "еМалятко" в Киеве.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В пятницу, 14 февраля, в 11:30 состоится презентация запуска услуги "еМалятко" в Киеве. "еМалятко" – это первый комплексный сервис в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в 1. Презентация состоится при участии Премьер-министра Алексея Гончарука, который вручит свидетельство о рождении ребенка новоиспеченным родителям", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что впервые услуга "еМалятко" запустилась в начале января в Харькове, а сейчас уже доступна в Луцке, Кривом Роге и Виннице.

"Революционная для Украины и мира комплексная услуга призвана сэкономить время молодых родителей: количество возможных визитов в органы власти снизится с 11 до 0, а количество документов для подачи – 37 к 1", - подчеркивают в Кабмине.

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Отмечается, что в презентации услуги "еМалятко" в Киевском городском роддоме №5 примут участие заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская и заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

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Киев, Кабмин, Алексей Гончарук, еМалятко.
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