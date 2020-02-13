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Малюська: В ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы

Малюська: В ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Государственные и частные нотариусы смогут регистрировать браки и разводы.

Право регистрировать браки и разводы украинцев могут передать государственным и частным нотариусам.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, информирует прессслужба ведомства.

"Мы хотим, чтобы государственные и частные нотариусы могли регистрировать браки и разводы. Но только такие, где взаимное согласие, где нет несовершеннолетних детей и каких-либо споров. Почему бы и нет? Это абсолютно нормальный сервис", - заявил Малюська.

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Он добавил, что Минюст работает над усовершенствованием системы нотариата, в частности, готовится переход Украины к электронному нотариату.

"Постепенно мы переходим к системе электронного нотариата. Кроме того, в ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы ", - сообщил министр.

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Малюська отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен, и если Верховная Рада сможет его принять в течение нескольких месяцев, рабочая система электронного нотариата появится до конца текущего года.

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Минюст, Нотариусы, Цифровизация, Денис Малюська.
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