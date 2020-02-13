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Четверг, 13.02.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Никита в переводе с греческого языка означает "победитель".

В Западной Европе можно услышать и женский вариант этого имени, он идентичен мужскому звучанию – Никита. Женское имя Никита (с ударением на последний слог) появилось после известного фильма Люка Бессона "Никита" ("Nikita", "La Femme Nikita"), где главная героиня взяла себе этот псевдоним.

Уменьшительно-ласкательное обращение Ника также является обращением к другим именам (Николай, Вероника, Моника, Никодим, Шушаника, Германик, Нина и другим) и самостоятельным именем. Имя Ник также приобрело статут независимого имени, хотя продолжает употребляться и как краткое обращение.

Никита жизнерадостный и упорный мальчик. Благодаря его фантазиям у него развиваются творческие способности. С возрастом Никита находит себе профессию, связанную с творчеством или искусством. Возможно, он сможет воплотить себя в таких профессиях, где нужен нестандартный подход к видению проблемы или к новым решениям. Но Никите не будет даваться все легко и просто. Больших успехов он сможет достичь только упорным трудом.

Его любознательность и обаяние привлекают к нему людей. Никита без труда находит общий язык с другими людьми и даже может найти почитателей, так как умеет красиво и грамотно выражать свои мысли. Стать вроде кумира для тех, кто не уверен в своих собственных силах. Никите стоит быть осторожней в выборе друзей, потому что, привыкнув к такому вниманию, ему будет уже сложнее отличить истинную похвалу от лести.

В семейной жизни Никита не будет обычен. Ему нравится изменять свою жизнь под свои фантазии. Это может выразиться или в частых переездах, или в перемене обстановки в доме, или же в смене имиджа. Его жене нужно будет успевать замечать и вновь настраиваться на волну мужа. Если Никита встретит сопротивление со стороны любимой, то вначале он постарается договориться, но если это будет не возможно, то может просто сменить музу. Он не ветреный мужчина, но мужчина, не желающий расставаться со своими желаниями.

Поздравления

Никита значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.

 

Талантлив ты, амбициозен,

Уравновешен, терпелив,

Силен, умен и так серьезен!

Лови же в жизни позитив!

От всей души тебе, Никита,

Всех благ хочу я пожелать!

К тебе удача, как магнитом,

Всегда пусть будет прилипать!

 

Желаю чаще улыбаться,

На позитиве жить всегда!

Желаю целей добиваться

Легко, без всякого труда!

С этим праздником счастливым

Спешу тебя поздравить я.

Никита, пусть твои желанья

Спешат исполниться всегда!

 

Желаю крепкого здоровья

И дней весёлых теплоты.

Желаю, чтобы был счастливым

И добрым оставался ты.

Самые красивые поздравления с днем рождения

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Всегда были по плечу.

 

Пусть все сбудется, свершится,

Никогда не унывай.

И успех пусть повторится,

И в душе наступит май.

 

Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

Никита — победитель с детства,

Любитель славы и побед.

Он честный парень и успешный.

Пусть жить он будет много лет.

 

Никиты день, и ангел рядом

Оберегает, бережет,

На верный путь всегда наставит

И от беды всегда спасет!

 

Никита... Как подходит имя

Мужчине, верному себе,

Что не бросает слов на ветер,

Бросает вызов лишь судьбе.

 

Будь счастлив в жизни ты, Никита.

Пусть светит яркая звезда,

И никогда на белом свете

Не поджидает пусть беда!

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой тони в везеньи!

 

И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

И за каждой ждет удача!

Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,

Быть победителем во всем от всей души желаем!

Победа в имени твоем, а что же это значит?

А это значит, что в судьбе не миновать удачи!

Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,

Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!

Никита — это "победитель".

Чего здесь можно пожелать?

Препятствий много и открытий,

Легко всё преодолевать.

 

А также счастья и здоровья,

Успехов много и любви.

Чтобы и в жизни нашей сложной

Всё было так, как хочешь ты.

Прикольные СМС поздравления с Днем рождения

Мои поздравления

Принимай, Никита,

Имя твое гордое

Значит — победитель.

 

Тебе не знать желаю

В жизни поражений,

Идти прямой дорогой

Открытий и свершений.

 

Пусть будут горизонты

Для тебя открыты,

За мечтой во след

Ты иди, Никита.

 

Улыбайся солнцу,

Небу, встречным людям,

Жизнь твоя пусть долгой

И счастливой будет.

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