Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление

Новости Украины:Прекращение осадков и ослабление ветра ожидается в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 13 февраля, ожидается рост атмосферного давления, ослабление ветра, уменьшение, а в большинстве областей и прекращение осадков, а также небольшое понижение ночной температуры, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 0-5 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9 ° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10 °, днем 2-7 ° мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 февраля самая высокая температура днем была 10,2 в 1995г, самая низкая ночью -29,1 в 1911г.

Прогноз погоды на 13 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 13 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2... +4

Ровно – +2... +4

Житомир – +2... +4

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +6... +8

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2... +4

Сумы – 0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +2...+4

На пятницу, 14 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный с переходом в западной половине страны на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях 4-9°, в Крыму 6-11° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

15 февраля в Украине, кроме восточной части, небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без существенных осадков.

На Левобережье, в Карпатах, 15 февраля и в западных областях на дорогах местами гололедица, 15 февраля в южных и центральных областях местами туман.

Ветер южный с переходом в западной половине страны на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14 февраля 0-5° мороза, 15 февраля - от 2° мороза до 3° тепла, на Левобережье - 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, на юге (кроме Запорожской области) - 4-9°, в Крыму - до 11° тепла.

В столичном регионе 15 февраля без существенных осадков, лишь ночью в субботу небольшой мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики 16 февраля осадков не прогнозируют, температура ночью 0-6° мороза, днем 2-8° тепла; на востоке страны ночью 3-9 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 3° тепла.

На Киевщине 16 февраля осадки не ожидаются; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 16 февраля, фото: meteo.gov.ua

17 февраля в северной части страны днем местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла; днем 5-11° тепла, на западе до 13°; на востоке ночью 1-6 ° мороза, днем 0-5° тепла.

17 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 17 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой.

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.