С работодателей взыскали 36 млн грн долгов по зарплатам

Новости Украины:Некоторые предприятия накопили многомиллионные долги перед работниками.

В течение января 2020 года государственные исполнители взыскали долгов на сумму 672 млн грн. Кроме того, в бюджет страны взыскано 92,7 млн грн. Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Как сообщается на сайте Минюста, среди фактически выполненных исполнительных документов почти 1 тыс. - о взыскании задолженности по заработной плате.

"За первый месяц нового года органами Государственной исполнительной службы по недобросовестных работодателей взыскано 35,7 млн грн задолженности по заработной плате. В результате нам удалось вернуть 1595 работникам законно заработанные ими средства", - сказал замминистра.

Благодаря сотрудникам ГИС за этот месяц некоторые предприятия погасили миллионные долги перед своими работниками.

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