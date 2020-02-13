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С работодателей взыскали 36 млн грн долгов по зарплатам

С работодателей взыскали 36 млн грн долгов по зарплатам
10:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Некоторые предприятия накопили многомиллионные долги перед работниками.

В течение января 2020 года государственные исполнители взыскали долгов на сумму 672 млн грн. Кроме того, в бюджет страны взыскано 92,7 млн грн. Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Как сообщается на сайте Минюста, среди фактически выполненных исполнительных документов почти 1 тыс. - о взыскании задолженности по заработной плате.

"За первый месяц нового года органами Государственной исполнительной службы по недобросовестных работодателей взыскано 35,7 млн грн задолженности по заработной плате. В результате нам удалось вернуть 1595 работникам законно заработанные ими средства", - сказал замминистра.

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Благодаря сотрудникам ГИС за этот месяц некоторые предприятия погасили миллионные долги перед своими работниками.

Напомним, В Украине зарегистрировали не менее 20 случаев заражения на коронавирус из Китая.

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Зарплата, Деньги.
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