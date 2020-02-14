Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной

Новости Украины:Погода в Украине в пятницу, 14 февраля, будет теплой и безветренной, осадки возможны только в западных областях.

В пятницу, 14 февраля, в Украине без осадков, температура днем от 1 до 10° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"14 февраля в Украине без существенных осадков, только днем в западных областях небольшой снег и дождь. В Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны местами 7-10° тепла, в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза", - отмечается в сообщении.

В Киеве 14 февраля без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла. В столичной области днем тоже без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+54

Луцк – +3... +5

Ровно – +2... +4

Житомир – +2... +4

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +6... +8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3... +5

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +3...+5

15-16 февраля в Украине облачно с прояснениями. 15 февраля в западной и северной частях небольшой, на севере Левобережья умеренный мокрый снег и дождь. В восточной части и в Карпатском регионе на дорогах гололедица. Ветер 15 февраля переменных направлений, 3-8 м/с, 16 февраля юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточной части до 8° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны, 16 февраля на Правобережье 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области 15 февраля небольшой мокрый снег и дождь; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. 16 февраля без существенных осадков; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 февраля, фото: meteo.gov.ua

17 февраля в Украине без осадков; 18 февраля в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура в восточной части 17 февраля ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, 18 февраля ночью около 0°, днем 2-8° тепла; на остальной территории страны ночью 0-6° тепла, 17 февраля в южных областях от 2° тепла до 4° мороза; днем 5-11° тепла, 17 февраля в западных областях, 18 февраля и на Одесчине 7-13°. В Карпатах 17 февраля без осадков, 18 февраля небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области 17 февраля без осадков, днем 18 февраля возможен небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 17 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, климат в Украине меняется довольно быстро, а в южной части страны он приближается к греческому.

Если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы.

Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.