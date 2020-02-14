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Пятница, 14.02.2020
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
11:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 15 февраля.

Сретенье Господне (Громницы)

Итак, половина зимы – позади. В народе говорили, что пришла весна. Анализировали природные явления и старались предугадать погоду на ближайшее время.

Именно 15 февраля верующие отмечают великий праздник Сретения Господнего. В Священном Писании сказано, что когда Иисусу исполнилось 40 дней, родители Иосиф и Мария отнесли его в храм, чтобы посвятить Богу. Тогда в Иерусалиме проживал старец Симеон, который знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет ждал старец встречи с Иисусом, вел благочестивую и скромную жизнь. В тот день Симеон пришел в храм и увидел, что пророчество сбывается. Он взял Иисуса на руки, а затем отдал его родителям и умер.

В народе существует множество народных примет, верований и традиций, посвященных именно Сретению. Для русского человека 15 февраля - время первого ощущения весны – она чувствовалась в воздухе.

По погоде этого дня и об урожае трав судили, для чего бросали поперек дороги палку и наблюдали: если заметет ее снегом, значит корма скоту до первого выгона может не хватить, а травы весной будут дороги. А еще на Сретение принято было племенных птиц овсом закармливать, чтобы летом и осенью они неслись хорошо.

Рассказывая об обычаях и приметах большого христианского праздника Сретения Господня, было бы несправедливо не упомянуть и о том, что по времени он совпадал с древним славянским обрядом почитания огня, так называемым языческим праздником Громницы.

Когда-то 15 февраля далекие наши предки разжигали у дорог за околицами грандиозные костры. А всего лишь столетие назад обряд поклонения "живому огню" сменился обычаем изготовления на Сретение "обчественной", или громничной свечи. Ее крутили из воска, собранного с восьми-десяти крестьянских дворов, и хранили по очереди до определенного обетного праздника: Николы зимнего, Варвары, Флора и Лавра и т.п. На торжественную церемонию обязательно приглашался священник, зажигая общественную свечу и служа молебен для всей деревни.

14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

Ежегодно сретенскую, или громничную свечу принято было восстанавливать, наращивая новым воском, и, когда вес ее достигал пуда (16 кг), свеча передавалась на хранение в церковь, а для личного пользования крестьяне оставляли себе небольшие сретенские свечки, хранившиеся за божницей.

Веря в чудодейственную силу громничных свечей, их непременно брали с собой на поля в дни начала пахоты, сева и уборки. Считалось, что они способны сохранить в неприкосновенности зреющие хлеба, предотвратить заломы, сберечь от дурного глаза урожай. А зажженную громницу давали в руки покойнику, искренне надеясь, что пламя маленькой свечки поможет душе умершего отыскать правильную дорогу на "пути загробных мытарств и хождения по мукам".

Международный день онкобольного ребенка

Международный день онкобольного ребенка (International Childhood Cancer Day, ICCD) отмечается 15 февраля. Эта дата отмечается во всем мире организациями, входящими в состав Международной конфедерации родителей онкобольных детей (ICCCPO). С 2003 года ICCD проводится и в Украине.

Это не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом - злокачественными опухолями детского возраста.

Детский рак - это не фатальный приговор, современная медицина способна на многое, чтобы противостоять недугу. Рак - опасное, тяжелое, но в настоящее время излечимое заболевание. Если 30 лет назад в Украине выживало до 10% детей, заболевших раком, то сегодня - более половины. Надо только вовремя диагностировать заболевание, правильно его лечить. Так утверждают детские онкологи, которые каждый день вместе с родителями заболевших детей борются за жизнь маленьких онкологических больных. Но многое в борьбе за жизни детей, заболевших раком, зависит и от того, насколько общество уверено, что эта борьба способна принести успех. Что немалые средства, которые требуются для ребенка, в подавляющем большинстве случаев помогут победить болезнь.

 Международный день операционной медицинской сестры

Операционная медицинская сестра занимает престижное положение в иерархии специализированного персонала, поскольку от её знаний, умений, собранности и аккуратности во многом зависит качество проведения любых хирургических вмешательств и манипуляций.

Знаменательные события в истории: 14 февраля 2020 года

С 2009 года медицинские сестры, помогающие в операционных залах, 15 февраля отмечают свой собственный профессиональный праздник (Operating Nurse International Day) с подачи их профильной Ассоциации.

Медицинская операционная сестра должна наравне с хирургом постоянно совершенствовать и улучшать свои навыки. Это универсальный специалист, обладающий багажом глубоких знаний из различных областей медицины, начиная от специфических норм обработки операционного материала и контроля над соблюдением асептических требований и заканчивая физиологией и анатомией.

Помимо этого, важна и юридическая подготовка – труд персонала в операционной регулируется строжайшими правилами и стандартами, каждое из которых сестра должна знать наизусть.

В работе такого специалиста значение имеет даже физическая подготовка – ведь как непросто стоять 8 часов с оперирующим хирургом, выполняя мгновенно все его указания и требования!

Это очень почетная, важная и уважаемая профессия, но, в то же время, и огромная ответственность перед человеком, лежащим на операционном столе. Грамотную сестру справедливо называют правой рукой хирурга – она способна работать с ним в унисон, предугадывая дальнейшие действия.

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