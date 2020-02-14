Скачать
Пятница, 14.02.2020
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

До конца февраля украинцам закодируют еще шесть каналов

До конца февраля украинцам закодируют еще шесть каналов
10:07 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:С марта закодируют сигнал канала УНИАН, а также пяти нишевых телеканалов.

Группа "1+1 медиа" 29 февраля кодирует на своем спутнике канал "УНИАН", также будет закодирован сигнал нишевых каналов MusicBox, "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха". Об этом сообщает "Телекритика" со ссылкой на пресс-службу "1+1 медиа".

Телеканалы кодируют свой спутниковый сигнал системой условного доступа Verimatrix. Кодированный сигнал телеканалов будет подниматься на спутник Astra 4A через передающую станцию телегруппы "1+1 media".

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января

В Украине работают два больших спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты "Открытого спутника" должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату. В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спутник, Телевидение, TВ-программа, Телеканалы, Кодирование каналов, Кодированный сигнал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
05 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине стало меньше наличных денег
Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман
Ермак отреагировал на расследование поездки Зеленского в Оман
В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне
В Минцифре показали, как будет выглядеть паспорт в смартфоне
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь