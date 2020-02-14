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Сретение Господне 2020: приметы, традиции и запреты

Сретение Господне 2020: приметы, традиции и запреты
20:37 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:В субботу, 15 февраля, православные отмечают Сретение Господне.

Сретение Господне – великий двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) православный праздник, который символизирует не только встречу Христа с праведником Симеоном, но и, по народной традиции, еще и встречу зимы с весной.

По-старославянски "сретение" - это и есть "встреча". Но есть у этого слова и второе значение – "радость".

Праздник этот непереходящий – то есть всегда отмечаемым в один и тот же день. По юлианскому календарю отмечается Сретение Господне 15 февраля. По григорианскому же, а также совпадающему с ним новоюлианскому календарю – Сретение Господне выпадает на 2 февраля.

Приметы и поверья в этот день

Считается, что если накануне Сретения небо звездное, то оттепели ждать долго: зима еще не скоро заплачет.

Наши предки накануне праздника смотрели на небо: если небо усеяно звездами, то зима еще не собирается уступать свои права весне и потепления в ближайшее время можно не ждать; если наоборот – то весна будет очень ранней и теплой.

  • Какая погода на Сретение, такая и весна будет.

  • На Сретение зима с весной встречаются.

  • На Сретение пора начинать готовить семена к посеву.

  • На Сретение надо хорошо накормить птицу, чтобы лучше неслась.

  • На Сретение пора выгонять скотину из хлева в загон.

Есть и финансовые приметы на Сретение. Например, в этот праздник не кладут денег на кухонный стол, иначе дом может покинуть удача.

Сретение Господне 2020: история и традиции праздника

Что нельзя делать на Сретение Господне

  • нельзя скучать – это радостный праздник, в который принято веселиться,

  • ссориться (как, впрочем, и в любой иной христианский праздник) – считается, что ругань в этот день сулит большие неприятности,

  • не стоит отправляться в дальний путь: в старину верили, что из-за переменчивой погоды могут возникнуть серьезные неприятности. Есть даже пословица: "На Сретение отправишься в дорогу - скоро домой не вернешься",

  • запрещается работать, чтобы мирские дела не отвлекали от духовного – исключение делается лишь для приготовления пищи и ухода за скотиной/домашними животными. Также приветствуется работа, которую нужно выполнить на благо других людей,

  • особо категорично наши предки относились к "водным" промыслам: опасными считались все действия с водой - под запретом были стирка и даже мытье в бане.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

Что касается последнего запрета, то тут стоит пояснить, что в старину купание в бане по праздникам запрещалось потому, что для этого нужно было сначала потрудиться: наколоть дров, наносить воды и т.п. А вот современные люди, которые хотят принять душ в этот день, вполне могут это сделать, не боясь нарушения запрета.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты, 15 февраля, Как отмечать, Сретение Господне 2020.
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