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Офис президента принял в работу заявление Яцкина о включении на обмен

Офис президента принял в работу заявление Яцкина о включении на обмен
00:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Офис Президента: Заявление украинца Ивана Яцкина о включении в список на обмен пошло в работу.

Поданное в Офис Президента заявление незаконно арестованного в оккупированном Крыму по подозрению в “госизмене” гражданина Украины Ивана Яцкина о включении его в список на обмен принято в работу.

Об этом его адвокату Николаю Полозову сообщили в ОП, о чем он написал в Facebook.

"Заявление украинского политзаключённого Ивана Яцкина о включении в список на обмен, которое я подал в Офис Президента Украины, пошло в работу. Надеюсь, все нужные решения оперативно будут приняты", - отметил Полозов.

Напоминаем, 10 февраля адвокат Полозов передал в Офис Президента Украины просьбу украинца Ивана Яцкина включить его в список на обмен.

Иван Яцкин – уроженец села Войково Первомайского района АРК. Был задержан осенью 2019 года, в конце декабря его вывезли в Москву и удерживают в СИЗО “Лефортово”. Яцкина обвиняют в том, что он, действуя в интересах Украины, якобы передавал сведения, которые составляют государственную тайну РФ.

У Яцкина имеются трое несовершеннолетних детей, причем младшая дочь родилась неделю назад.

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Президент, Владимир Зеленский, ОП, Иван Яцкин.
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