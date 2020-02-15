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В парламенте Италии представили фильм о деле Маркива

В парламенте Италии представили фильм о деле Маркива
09:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Риме состоялась презентация документального фильма "Неправильное место" о дело нацгвардейца Виталия Маркива.

В Риме в стенах итальянского парламента 14 февраля презентовали документальный проект "Неправильное место" (The Wrong place) о деле украинского солдата Виталия Маркива и гибель двух иностранных журналистов на Донбассе 2014 года, передает Радио Свобода.

Издание отмечает, что над фильмом в течение восьми месяцев работала группа из трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки.

Они начали работу в прошлом году, когда в июле в Павии объявили приговор, 24 года заключения, бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, признав его виновным в убийстве у Славянска итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова.

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"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", — сказал режиссер ленты, итальянский журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.

Съемочная группа фактически провела свое расследование трагического инцидента с участием непосредственных очевидцев события, которых не искали итальянские следователи, и которых, соответственно, не слушали в качестве свидетелей на суде. Так, журналистам удалось пообщаться с таксистом, который в тот день сопровождал репортеров, и с молодым человеком, который тогда случайно оказался у иностранцев.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива и с помощью его автомата АК-74 физически нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километров и это оружие не было оптического увеличителя.

Проведя детальный картографический анализ местности, что занял более 100 часов работы, специалисты заключили, что с горы Карачун (места дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости на расстоянии, где погибли двое иностранцев. Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что нацгвардеец Виталий Маркив не мог быть причастным к гибели Роккели и Миронова.

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"Наша цель — узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения", — отметил Кристиано Тинацци. Он выразил сожаление, что будущий фильм не получится полностью сбалансированным, поскольку адвокаты стороны обвинения отказались предоставить свои комментарии для фильма The Wrong place, выход которого планируется весной.

Присутствующий на пресс конференции правозащитник Антонио Станго подчеркнул важность независимого журналистского расследования, напомнив, что судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских СМИ.

"Поэтому возникает вопрос, судьи вообще знали о геополитической ситуации на фоне которой состоялся военный инцидент?", — отметил Станго.

По его мнению, с появлением этого фильма-расследования не следует говорить о давлении на судебные органы Италии, это скорее возможность подробнее взглянуть на факты, которые были перемешаны с фейками, которые, возможно, повлияли на решение присяжных павийского суда.

Как сообщалось ранее, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

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До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии в смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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Италия, Парламент Италии, Виталий Маркив, Дело Маркива.
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