Зеленский встретился с матерью Маркива: о чем говорили

Новости Украины:Владимир Зеленский и Арсен Аваков встретились с матерью Нацгвардейца Виталия Маркива, Оксаной Максимчук.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым встретились с мамой гвардейца Маркива Оксаной Максимчук и обсудили детали дела ее сына, передает пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел сообщил, что дело гвардейца Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая сейчас находится с рабочим визитом в Италии.

"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось ранее, вчера Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте дело бойца НГУ Виталия Маркива.

Кроме этого, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 года во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

По свидетельствам украинских военных, Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014 года. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана.