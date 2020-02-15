Скачать
Суббота, 15.02.2020
Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне
15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

Миротворческая миссия: Украинские военные присутствуют в шести странах

Миротворческая миссия: Украинские военные присутствуют в шести странах
10:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны Украины говорят, что украинские миротворцы принимают участие в международных операциях в шести странах мира.

Украинские миротворцы участвуют в восьми международных операциях, которые проходят в шести странах мира и районе Абьей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Начиная с 1992 года в международных операциях по поддержанию мира и безопасности приняло участие около 45 000 украинских военнослужащих, из которых 55 погибло. Сейчас ВС Украины принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей", — отмечается на сайте Минобороны.

 Так, 348 украинских миротворцев на данный момент участвуют в действующих международных операциях, в частности, 263 украинцы находятся в Демократической Республике Конго, 42 в Республике Сербия, 21 украинец находится в Афганистане, а в районе Абьей — 6.

"Нужны миротворцы ООН": Порошенко рассказал послу Франции о постоянных обстрелах на Донбассе

По информации министерства, с 2000 года в международных операциях погибли 6 украинских миротворцев.

Добавим, сегодня в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств. Этот день отмечается ежегодно согласно Указу президента от 11 февраля 2004 года.

Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел Украины во вторник, 4 февраля, было начат отбор кандидатов для миротворческих миссий ООН.

Напомним, В связи с неоднократным нарушением прав человека генерал-лейтенантом Шавендры Сильвы ООН прекращает миротворческую миссию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Миротворцы, Минобороны Украины, Украинские миротворцы, Миротворческая миссия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
04 Чтобы "не стоять на коленях": Беларусь продолжит диверсифицировать поставки нефти
05 Если бы президентские выборы проходили завтра: на чьей стороне симпатии украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не намерен передавать черные ящики Украине
Иран не намерен передавать черные ящики Украине
В Карпатах спасли пятерых туристов
В Карпатах спасли пятерых туристов
На Киевщине пройдут масштабные антитеррористические учения: граждан просят не пугаться
На Киевщине пройдут антитеррористические учения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь