Миротворческая миссия: Украинские военные присутствуют в шести странах

Новости Украины:В Минобороны Украины говорят, что украинские миротворцы принимают участие в международных операциях в шести странах мира.

Украинские миротворцы участвуют в восьми международных операциях, которые проходят в шести странах мира и районе Абьей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Начиная с 1992 года в международных операциях по поддержанию мира и безопасности приняло участие около 45 000 украинских военнослужащих, из которых 55 погибло. Сейчас ВС Украины принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей", — отмечается на сайте Минобороны.

Так, 348 украинских миротворцев на данный момент участвуют в действующих международных операциях, в частности, 263 украинцы находятся в Демократической Республике Конго, 42 в Республике Сербия, 21 украинец находится в Афганистане, а в районе Абьей — 6.

По информации министерства, с 2000 года в международных операциях погибли 6 украинских миротворцев.

Добавим, сегодня в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств. Этот день отмечается ежегодно согласно Указу президента от 11 февраля 2004 года.

Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел Украины во вторник, 4 февраля, было начат отбор кандидатов для миротворческих миссий ООН.

Напомним, В связи с неоднократным нарушением прав человека генерал-лейтенантом Шавендры Сильвы ООН прекращает миротворческую миссию.