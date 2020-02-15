Врач рассказал о заболеваемости раком среди детей в Украине

Новости Украины:Вадим Кобысь говорит, что уровень подготовки медицинских кадров в Украине на высоком уровне.

Детский онколог, детский хирург, член EMSOS, член SIOP, кандидат медицинских наук Вадим Кобысь рассказал о состоянии заболеваемости онкологическими болезнями у детей в Украине, а также о лечении, которое повышает вероятность выздоровления больных.

"У детей в Украине чаще всего обнаруживают такие онкологические болезни: солидные онкологические заболевания и гематологические заболевания. Теоретически более вылеченных, но официальных данных по количеству выживших — нет. Растет заболеваемость раком у детей ", - отметил Кобысь.

По его словам в 2017 году злокачественные новообразования (ЗН) были обнаружены у 1001 ребенка, показатель заболеваемости ЗН у детей в возрасте от 0 до 17 лет равен 15 детей на 100 000. А показатель смертности среди детей составил 3,5 на 100 000.

"По сравнению с 2016 г. заболеваемость детей уменьшилась во всей популяции на 1,0%, но это изменение не является статистически достоверным. Частота рецидива онкозаболевания находится в пределах от 0% до 90-100%", — отметил врач.

Кроме того, он отметил, что возвращение болезни зависит от стадии заболевания, распространение болезни, нозологического типа болезни и эффективности лечения.

"Общих данных о количестве выживших с онкологическими заболеваниями, в каждой стране нет, к сожалению, как и в Украине. Конечно, повышают вероятность выживания применения новых препаратов, которые не зарегистрированы в Украине, высокодозной химиотерапии с аллогенной трансплантацией клеток крови, которой нет в Украине, сверхсовременная лучевая терапия, которой нет в Украине, ограниченность применения ПЭТ-сканирования в первичных больных, качество медицинских препаратов", — отметил врач.

Напомним, В порту Одессы встретили судно, которое в конце января вышло из Китая.