Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 17 февраля.

Николай Студеный

День 17 февраля, прежде всего, известен сильными заморозками, которые называли "Никольскими морозами" в честь святого Николы, память которого почитается в православии. Считалось, что этот игумен и греческий исповедник обладал даром исцеления, а потому, ему часто молятся для исцеления от болезней.

В народе день прозвали "Николай Студеный", поскольку 17 февраля обычно ударяют сильные морозы. Крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности. Существовало поверье, что именно в этот день звери устраивали игрища, а потому, появляться на их пути было очень опасно.

17 февраля женщины старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей, что случалось достаточно часто.

Также в этот день знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты, лечили болезни поджелудочной железы и желудка.

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, - одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. Причем не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

Помните, если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истинной добротой. Вы не должны рассчитывать на то, что станете свидетелем радости других и услышите их похвалу. Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.

Немногие в наше неспокойное время способны на такой "подвиг" - в состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. Тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для которых "бескорыстная помощь", "милосердие" и "отзывчивость" - не просто слова, а смысл жизни, ставший призванием.

Всемирный День Человеческого Духа

Во Всемирный день человеческого духа людям во всем мире предлагается взять 2 минуты молчания в 15:00 по восточному времени для медитации, чтобы найти истинный дух свободы и мира, который живет в каждом из нас.

Этот праздник был начат Майклом Леви из "Point of Life" в 2003 году для развития человеческого духа, который живет творческой, мирной, любящей жизнью, в которой он должен был жить.

Люди будут ощущать связь между собой, когда они войдут в молчание двух минут в День человеческого духа. Это будет очень мощная тихая медитация, и чем больше людей, которые участвуют, тем мощнее становится мир и гармония.