У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Имя Борис образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение "славный в борьбе", "борец". Также этому имени присваивают значение "лесной, боровой", "крепкий". Есть вероятность, что в русском языке это имя пришло с татаро-монгольским игом и произошло от тюркского "барыш", означающего "выгода".
С детства у Бориса развивается свойство быть сильным, уметь переносить трудности и преодолевать преграды. Мальчик очень старается соответствовать ожиданиям родителей, ему самому хочется быть таким же, как самые смелые герои и русские богатыри. Но вот если не объяснить Борису, что за каждым поражением нужно искать положительный опыт для достижения новых побед, то Борис начнет бояться вновь совершить ошибку и будет страшиться делать смелые поступки.
Борису трудновато приспособиться к слабостям других, ему хочется видеть вокруг себя таких же сильных людей, как и он, но с другой стороны, подружиться с такими же сильными ему трудно и тяжело – очень уж хочется быть самым-самым. Чтобы хоть как-то убежать от парадокса и все же быть среди людей, Борис ищет себе такие профессии, которые помогут ему реализовать свои сильные стороны, быть волевым человеком и принимать решительные решения. Он выбирает политику, альпинизм, другие экстремальные виды спорта, может быть военным и стать руководителем на опасном производстве.
Борис не стремится быть среди людей. Его честолюбие порой затмевает самое элементарное человеколюбие, поэтому быть другом Бориса очень трудно и тяжело. Его упрямость и твердолобие могут сыграть с ним дурную шутку.
Поздравления
В день именин желаю я тебе, Борис,
Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою
Хранитель-ангел, как орел степной, завис,
Чтоб он всегда был рядышком с тобою.
Пускай горит счастливый свет в глазах,
Пусть в дверь твою беда не постучится,
Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,
А все, что снилось, обязательно, свершится.
В день ангела тебе желаю, Боря,
Чтоб в жизни бед и горестей не знал,
Здоровья, сил тебе, удачи море,
Чтоб сам Господь тебя оберегал.
Пусть счастье распахнет навстречу двери,
Пусть будет много чистых, светлых дней,
Чтобы по жизни шел ты, Боря, с верой
В добро, в удачу, в верность преданных друзей.
Спешу поздравить я, Борис, про именины
Свои сегодня, очень верю, не забыл,
Всего желаю, что так важно для мужчины:
Успеха, смелости тебе, здоровья, сил.
Пускай судьба в твоих руках, как птица,
Поет и радует тебя, пусть каждый час
Исполнит все, что ночью часто снится,
Пускай сюрпризы преподносит всякий раз.
С днем именин поздравлю я тебя, Борис,
За твое здравие звучат стихи и тосты,
Судьба исполнит пусть любой каприз,
Жить в мире будет пусть легко и просто.
Хоть ты борец, пусть ангел помогает,
Пускай светить тебе в пути не устает,
Пускай от бед тебя, Борис, оберегает,
Живи счастливо, без проблем из года в год.
В именины желаю я Боре,
Чтобы бед и печалей не знал,
Чтобы счастья огромное море
Сам Господь для тебя воссоздал,
Заслужил ты удачу и веру,
Ведь прекраснейший ты человек,
Пусть откроются в радости двери,
Чтобы стал ты веселым навек!
Поздравить с днем Ангела желаем.
Борис - наша гордость, любим, уважаем,
Всегда и во всем - настоящий мужчина!
И это ль не повод бежать к магазину,
Накрыть Боре стол и заздравные тосты
Борису сказать для дальнейшего роста
Удач в его жизни и славных побед,
Не знал чтоб он вкус поражений и бед?
Борис - это значит "удачный в борьбе",
И только побед мы желаем тебе!
Будь самым любимым и Богом хранимым,
И в жизни везучим, и очень счастливым!
С Днем ангела, Боря, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Борька, праздник наступил!
В именины море сил
Я хочу тебе желать,
Праздник весело встречать,
Не грусти, а веселись,
Чтоб казалась сказкой жизнь,
Пусть всегда тебе везет,
Пусть тебя удача ждет!