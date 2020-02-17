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Понедельник, 17.02.2020
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля
10:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 17 февраля.

Агафья Коровница, Голодуха

День получил свое название в честь святой Агафии — христианской мученицы, жившей в 3 веке. Согласно преданию, она родилась на Сицилии в богатой семье. В молодости Агата отвергла домогательства городского префекта, а тот, пользуясь антихристианскими законами, подверг ее преследованиям. Несмотря на пытки девушка не отказалась ни от своих моральных принципов, ни от веры.

На Киевской Руси святая почиталась как покровительница домашнего скота. Чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем, — говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия: например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).

Коровьей смерти в этот день опасались не случайно. К Агафьиному дню в неурожайные годы обычно заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор — Голодуха (отсюда второе название этой даты). Коровы, которым корма нужно было больше всего, страдали от голода в первую очередь.

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С этим днем связано множество поговорок — в первую очередь, о коровах: "Агафья-коровница, береги коров"; "Корова в тепле — молоко на столе"; "Корову бить — молока не пить"; "Избил дед бычка, да хватился молочка"; "Сметанку любить — коровку кормить".

Агафья (Агафия) считалась также заступницей от пожара. В день ее памяти освящали хлеб, который хранили в доме как надежное средство от "красного петуха". В случае пожара этот хлеб нужно было бросать либо в огонь, либо, наоборот, в чистое поле, в сторону от избы. Кроме того, на Агафью было принято поминать предков, отошедших в мир иной.В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

Троян Зимний

Троян зимний — важная дата для древних славян. Этот день они считали днём Воинской славы, когда много русских воинов пали от Римских воинов в придунайской области, у Трояного Вала (этимология названия не выяснена до сих пор). Скорее всего, Троян Вал был оборонительной насыпью, но, возможно, на этом месте был воздвигнут небольшой форпост.

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Воины те бились, не сложив оружия и не показав спины. Этот праздник известен также под названиями "Стрибожьи внуки", "поминовение падших у Троянова Вала".

Древние воины-славяне думали о потомках и о Величии Земель русских — не испугались они смерти, а вступили в бой, даже не допуская мыслей о предательстве, отступлении или сдаче врагам.

Поэтому издревле у славян было принято в этот день совершить что-то героическое, опасное, полезное для Родины или семьи и помянуть за столом отважных воинов.

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