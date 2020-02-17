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Понедельник, 17.02.2020
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Данилов о катастрофе PS752: Украина имеет все возможности для расшифровки "черных ящиков"

Данилов о катастрофе PS752: Украина имеет все возможности для расшифровки "черных ящиков"
14:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СНБО

Новости Украины:Киев и Тегеран договорились усилить взаимодействие по расследованию авиакатастрофы украинского лайнера в Иране. в

Украина имеет все технические и научные возможности для исследования "черных ящиков" сбитого украинской самолета вблизи Тегерана.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране, сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Данилов заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, обеспечении соблюдения международно-правовых норм.

Кроме того, секретарь СНБО акцентировал на первоочередной необходимости исследования "черных ящиков", подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности.

Также Данилов и Шамхани в Тегеране обсудили вопросы расследования катастрофы украинского самолета и договорились интенсифицировать взаимодействие экспертов и специалистов.

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Шамхани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и подчеркнул полную готовность Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы.

В свою очередь, секретарь СНБО Украины поблагодарил иранскую сторону за содействие группе украинских экспертов, работавших на месте трагедии.

"Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в переговорах также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Исламской Республике Иран Сергей Бурдиляк, первый заместитель директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Игорь Мишарин.

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В Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

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4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

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Иран, СНБО, Али Шамхани, Алексей Данилов, PS752.
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