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Понедельник, 17.02.2020
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Замглавы Минсоцполитики: С 2020 года детей не будут устраивать в детские дома

Замглавы Минсоцполитики: С 2020 года детей не будут устраивать в детские дома
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детские дома.

В Украине с 2020 года детей не будут устраивать в детские дома, а будут направлять в патронатную или приемную семью либо в семейный детский дом.

Об этом 17 февраля заявил во время селекторного совещания с представителями облгосадминистраций заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

"С 2020 года детей не будут устраивать в детские дома, а государство и общество будут осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семью либо семейный детский дом", - отметил Коваль.

По его словам, к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

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Замминистра добавил, что с этого года устройство детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и будут предоставлять всю необходимую помощь, уже воспитанникам приемных семей.

Со своей стороны уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что вопрос устройства детей в приемные семьи находится на постоянном контроле у Президента Владимира Зеленского.

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"Даже лучший приют никогда не заменит ребенку семейное тепло и заботу. Поэтому все области администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных громад. Мировая практика и утвержденная Правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017 - 2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде", - подчеркнул он.

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Дети, Минсоцполитики, Детские дома, Олег Коваль.
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