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Местные выборы: в КИУ оценили риски вмешательства России

Местные выборы: в КИУ оценили риски вмешательства России
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В КИУ оценили риски влияния России на местные выборы в Украине.

В Комитете избирателей Украины прогнозируют, что риски влияния РФ на местные выборы в Украине в 2020 году будут выше по сравнению с президентскими и парламентскими выборами прошлого года.

Об этом сказал председатель КИУ Алексей Кошель во время выступления на международном круглом столе "Усиление российского вмешательства в избирательные процессы: угрозы и реагирование" в Киеве.

"По оценке Комитета избирателей, риски российского влияния на местные выборы 2020 года будут не меньше, даже больше, по сравнению с прошлыми общенациональными избирательными кампаниями", - отметил Кошель.

Он добавил, что рассматривая примеры парламентских и президентских выборов 2019 года, "имеем основания говорить о вмешательстве России в украинские выборы в разы большем и значительно более масштабном, чем у наших западных соседей".

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Кошель отметил, что вмешательство РФ в выборы в Украине происходит в нескольких направлениях. В частности, он остановился на информационном вмешательстве. "Сейчас российская медийная машина превращается в фабрику по созданию украинских политических звезд. Мы видим, что некоторые украинские политики чрезвычайно популярны в российских медиа, пакет российских телеканалов активно поддерживает, скажем, формирование имиджа политика Ильи Кивы, эта его переписка с Владимиром Жириновским, политика Шария, взрощенного российскими телеканалами, политика Виктора Медведчука и многих других", - рассказал Кошель.

Он также напомнил о поездке в Москву Виктора Медведчука накануне парламентских выборов в Украине в прошлом году, где тот встречался с российскими премьер-министром и президентом. "Эта поездка очень широко освещалась российским телевидением, доступ к которому имеет значительное количество граждан Украины, а после кодирования телеканалов этот процент очень стремительно вырос", - отметил Кошель.

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Также КИУ отмечает угрозы фейкового наблюдения за ходом избирательной кампании, работу в социальных сетях, работу ботов, антиукраинских страниц.

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Россия, КИУ, Алексей Кошель.
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