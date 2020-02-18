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Эвакуации украинцев из Уханя: у людей проверят ряд симптомов

Эвакуации украинцев из Уханя: у людей проверят ряд симптомов
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Перед эвакуацией из китайской провинции Ухань граждан Украины будут проверять на наличие всех симптомов, свойственных больным коронавирусом.

Перед эвакуацией из Уханя у граждан будут проверять не только температуру, а и ряд симптомов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Мы будем проверять так же, как проверяли все страны. Это не только температура или лихорадка, это насморк, кашель, боль в мышцах. Есть определенные симптомы, которые будут проверять специалисты и, в первую очередь, на сегодня это будут проверять специалисты в Китае, которые это делают для всех граждан, которых они отпускали на эвакуацию из Китая. То же самое будут делать украинские специалисты. Мы не говорим только о лихорадке и температуре. Это та история, за которую сегодня взяла на себя ответственность как китайская сторона перед всем миром, так и наша страна. Вывозить мы можем только тех людей, у которых нет проявлений, симптомов",- сказала Скалецкая.

Она отметила, что такая проверка не только будет означать право гражданина поехать в Украину, а это также возможность оказать медицинскую помощь тем людям, которые имеют симптомы, в больнице.

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Министр подчеркнула, что речь идет о предотвращении распространения вируса и о заботе о здоровье граждан, поэтому даже в случае принятия кем-то жаропонижающих средств остаются средства защиты для экипажа, маски для пассажиров, и также 14-дневная изоляция, при которой граждане будут находиться в отдельных комнатах в обсервации.

Как сообщалось, 18 февраля Украина доставит до китайского города Ухань самолет для эвакуации наших граждан, 20 февраля самолет прибудет в Украину на аэродром, который находится вблизи определенного места обсервации. Также этим рейсом из Уханя эвакуируют граждан ряда стран.

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Все по теме:

ЕС, Китай, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, Эвакуации из Уханя.
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