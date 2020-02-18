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Вторник, 18.02.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах и открытках

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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах и открытках
07:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Василиса в переводе с греческого означает "царственная", "властительница".

Имена Василиса, Василина и Василида являются женскими формами мужского имени Василий.

Ласковое обращение Лиса также употребляется к таким именам как Алиса, Елизавета, Элиза и другим, также, как и обращение Ася, в настоящее время является самостоятельным именем.

Василиса – настоящая кладезь самых чистых помыслов и добрых дел. Чужую боль и проблему она примет как свою. Стремление помогать людям, защищать их любовь и душевный покой – главные черты Василисы.

Недостатком Василисы является упрямство. Очень нелегко переубедить ее, если она решила совершить какой-либо поступок. Она все равно добьется своего, даже если это будет в ущерб ей. Этой женщине очень трудно признаваться с своих недостатках, так как ей хочется выглядеть всегда безукоризненно чистой и она очень старается выглядеть именно так.

Очарование, природная красота, мягкость в общении с людьми – непременные атрибуты обладательницы этого имени. Ей нужно быть постоянно в гуще событий, но она больше духовный наставник, сестра милосердия, чем лидер-борец за права.

Василиса – любящая мать. Василисы любят ходить в гости, принимать у себя гостей. Она не прочь похвастаться обновой.

Очень часто Василисы становятся социальными работниками, занимаются благотворительностью, т.к. именно так они могут выполнять свою жизненную миссию.

Поздравления

Словно героиня сказки,

Василиса хороша,

Пожелаем ей везенья,

Пусть поет ее душа,

Пусть стучатся в ее двери

Только смех и чудеса,

Пусть в себя она поверит,

Блеск появится в глазах!

Василиса, поздравляем

С днем рожденья, и желаем

Лишь удачи и добра,

Чтобы ты всегда цвела.

 

Всех позитивом заряжай,

И никогда не унывай.

Планы мигом воплощай,

И интеллектом восхищай.

 

А еще ты будь красивой,

Ну и просто очень милой.

За здоровьем следи,

И никогда ты не спеши.

Хочу сказать, что Василиса,

Великолепная актриса.

Еще она красива очень,

И взгляд ее предельно точен.

 

Тебе желаем, дорогая,

Побольше нежности, без края.

И исполнения желаний,

И всех на свете ожиданий.

С днем рождения! Красивые поздравления своими словами и открытки

Василиса, принимай поздравления

В этот праздничный день для тебя,

Пусть найдется место веселью,

Не грусти, улыбайся всегда.

 

Будь счастливой, исполни желания,

К своим целям непременно приди,

Не бросай труды и старания,

Не сворачивай на пути.

 

И тогда с тобой все приключится,

Что задумала ты так давно,

Сказка в жизнь твою воплотится,

"Хеппи энд" будет, как в кино.

Ты к нам пришла из сказки, Василиса,

Загадочная девица-краса!

И, несомненно, ты достойна приза

За эти за прекрасные глаза!

С днем Ангела тебя мы поздравляем,

И направляя этот поздравок,

От всей души тебе добра желаем,

И жизни без упреков и без склок!

Василиса, ты — царица,

Открываются границы,

В восхищенье пред тобой,

Ты пленяешь красотой!

 

Горяча ты, очень властна,

Для противников опасна!

Очень преданна в любви,

Ты, Господь, ее храни!

 

И пошли благословенье,

Укажи предназначенье,

Счастья, радости давай,

Никогда не оставляй!

Василиса хороша —

И фигура, и душа.

Васильками цветут глазки,

А премудра — как из сказки.

Я красавицу такую

Обниму и поцелую,

Пожелаю, чтоб всегда

Молодой она была,

Юморной, веселой, вздорной,

Боевой, живой, задорной,

И энергией полна —

Моя милая жена.

Короткие СМС поздравления с Днем Рождения

Дорогих тебе подарков,

Чистой и верной любви.

Тебе желаю Василиса,

От счастья радостно гори.

 

Пусть в доме тоем будут,

Всегда достаток и тепло.

Чтоб те, кто очень нужен,

Не уходили далеко.

 

Пускай болезни не подступят,

Работа, чтоб была всегда.

И знай, в тебя я очень верю,

И не оставлю никогда.

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