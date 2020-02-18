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Вторник, 18.02.2020
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля
10:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 19 февраля.

Вукол Телятник, Жуколы

В этот день православные почитают память Святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова. Он был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии.

На Вукола, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами). Крестьяне так и говорили: "Придут Вуколы — перетелятся все жуколы". Стельным коровам в этот день давали много корма — причем лучшего. Хлев окуривали чабрецом — чтобы телята у коров рождались крепкими, а молоко было вкусным.

С появлением телят был также связан обряд моления молока. По истечении 12 удоев после отела, когда молоко становилось годным к употреблению, хозяйки на нём варили кашу. Старшая женщина в доме ставила горшок с кашей в чашку с овсом и обкладывала сеном, а затем всю эту конструкцию трижды поднимала над головой и приговаривала: "На сто бычков! На тысячу телушек!". После этого вся семья садилась за стол и съедала кашу. Сено и овес отдавали корове, а приволоку (пенку, снятую с каши) — теленку.

На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами: "Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться"; "Коли под копытом мокро, так корова молока убавит"; "Если принесет корова двойней одношерстных телят — к добру, разношерстных — к худу"; "Теленка по спине не гладь — захилеет".

Знаменательные события в истории: 18 февраля 2020 года

Существовали особые приметы и на погоду. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (МКК) (International Whaling Commission, IWC).

Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК.

18 февраля - приметы и обряды в День Агафьи

Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих и, в частности, китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается на их численности – многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения.

А ведь они – самые чуткие индикаторы состояния морских систем планеты и важное звено в цепях питания Мирового океана, они создают стабильность биологического круговорота веществ в экологической системе. Поэтому сокращение численности китов и других морских животных ведет к нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Ведь каждый исчезнувший вид – это невосполнимая потеря – все, что исчезает в животном мире, – исчезает навсегда.

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