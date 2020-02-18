Аваков рассказал, куда прилетит самолет с украинцами из китайского Уханя

Новости Украины:Глава МВД Арсен Аваков заверил, что нет оснований для переживаний у граждан страны.

Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, прилетит в один из аэропортов страны.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером 17 февраля.

"Куда приедет самолет? Самолет приедет в один из аэропортов страны. Таких аэропортов мы рассматриваем несколько, которые расположены непосредственно с теми базами, на которых мы планируем разместить наших людей, которые прилетят. Правительство рассматривало порядка 12 таких проектов, и у нас сейчас есть несколько вариантов резервных, на одном из которых будет принято решение разместить наших людей", - отметил министр.

Аваков заверил, что нет оснований для переживаний у граждан страны.

Также министр уточнил подробности эвакуации вместе с украинцами иностранных граждан. "К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывезти их граждан, поскольку у них нет рейса или он был, теперь его нет. И министр иностранных дел вел с ними переговоры, и мы видим такую возможность (для эвакуации иностранцев - ред), так как у нас самолет будет иметь некоторые свободные места. Мы возьмем несколько человек на борт. Это будут граждане нескольких стран, у нас есть заявки из огромного количества стран, в том числе гражданин Российской Федерации, и я это полностью поддерживаю, потому что российский самолет перед этим забрал нашего украинца. Белорус, немец, один представитель Нидерландов, Чехии, Коста Рика, Аргентина и так далее", - сказал глава МВД.

Аваков подчеркнул, что каждый из этих граждан будет также проходить контроль и должен будет подписать документы о согласии на обсервацию.

"И за всю эту услугу, в отличие от граждан Украины, иностранные государства заплатят", - заявил министр.

Как сообщалось ранее, самолет для эвакуации вылетит в Ухань сегодня, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

Напомним, в Китае от коронавируса уже вылечили более 12,5 тысячи больных.