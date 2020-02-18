Скалецкая: Украинцы, эвакуированные из Уханя, не будут помещены на карантин

Новости Украины:Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуированные из китайского города Ухань граждане будут находиться на обсервации, а не на карантине

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая уточнила, что граждане, эвакуированные из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, будут находиться на обсервации, а не на карантине.

Об этом Скалецкая заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Это не о карантине идет речь, идет речь об обсервации, о максимальной изоляции. Режим изоляции, не карантин. Карантин - это более высокая степень изоляции, режимности ... На сегодняшний день мы говорим об изоляции этих граждан", - пояснила министр.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции.

Самолет для эвакуации граждан Украины из китайского города Ухань вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

В Минздраве также уточнили, что рейс будут сопровождать медики медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они будут следить за состоянием здоровья экипажа и пассажиров на борту и наблюдать за эвакуированными и членами экипажа в Украине в обсервации. Если кто-то из эвакуированных заболеет уже во время карантина, он будет немедленно госпитализирован в инфекционный стационар.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию, минимум, на 14 дней.