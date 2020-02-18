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В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ

В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
13:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньшими.

Цена на природный газ для населения дополнительно снизится в феврале, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины со ссылкой на слова профильного министра Алексея Оржеля.

"Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале. Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале, весной и летом - будет рекордно снижена цена на газ.

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Также министр добавил, что деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, чтобы в Украине были лучше дороги, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги.

Как сообщалось ранее, средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2019 года.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Напомним, цены на газ в Украине летом 2020 года будут рекордно низкими, пообещал министр Оржель.

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Газ, Цена на газ, Минэнергетики, Алексей Оржель.
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