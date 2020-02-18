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"Война продолжается": Хомчак объяснил причину атаки оккупантов

"Война продолжается": Хомчак объяснил причину атаки оккупантов
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Хомчак связал атаку оккупантов с годовщиной боев за Дебальцево.

Российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

Об этом начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Война продолжается, и линия разграничения - 410 км, и на линии разграничения такие события (провокации - ред.) у нас происходят не ежедневно, а через день", - сказал Хомчак.

По его словам, "сегодня была не провокация, сегодня пятая годовщина событий в Дебальцево (бои за Дебальцево продолжались в период 21 января - 18 февраля 2015 года, - ред.), и для противника ... они это все показывают, что это их была "победа". Мы расцениваем это (атаку боевиков на Луганщине - ред.) так, что они хотели наблюдательные посты (ВСУ) захватить, чтобы, наверное, показать своему населению, всем, перед кем они отчитываются, что "мы продвинулись вперед на каких-то 500 метров или на 300 метров". Это война, и каждый метр для воюющей стороны - он дорог", - заявил начальник Генштаба.

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По словам Хомчака, для людей на войне каждый метр, который они защищают, полит кровью и он очень дорог.

Как сообщалось ранее, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузии.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, Руслан Хомчак.
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