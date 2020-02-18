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Данилов: В этом году Украина потратит более миллиарда долларов на гособоронзаказ

Данилов: В этом году Украина потратит более миллиарда долларов на гособоронзаказ
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Сумма средств из бюджета на гособоронзаказ в 2020 повышена на 16%.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сумма бюджетных средств, выделенных на государственный оборонный заказ, повышена по сравнению с 2019 годом на 16%. 

"Четвертый вопрос: утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 года. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз относительно последнего (четвертого – ред.) вопроса. Там будут цифры… вы там сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить – более $1 млрд", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник.

Как сообщалось ранее, Данилов считает, что оккупационные войска совершили провокацию на линии столкновения в Луганской области, поскольку Россия не заинтересована в проведении переговоров в "нормандском формате" с целью прекращения войны.

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Напомним, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".

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СНБО, Гособоронзаказ, Алексей Данилов.
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