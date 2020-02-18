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В Украине будут учить медиков и адвокатов документировать пытки

В Украине будут учить медиков и адвокатов документировать пытки
14:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине будут учить медиков и адвокатов международным стандартам документирования пыток.

В Украине за средства ЕС врачей и адвокатов будут учить международным стандартам документирования пыток. Об этом на брифинге в Киеве сообщили участники данного проекта.

Как отметила проектный менеджер Валентина Тихонова, к обучению планируется привлечь около 100 врачей, юристов, психологов. Они будут учиться по двум направлениям: квалификация и фиксирование пыток и методики реабилитации жертв пыток. Будет создана реферальная система между юристами, врачами и психологами, и с ее помощью к жертвам пыток для оказания помощи будут направлять специалистов.

В свою очередь руководитель общественной организации "Правозащитная группа "СИЧ" Дмитрий Рева отметил, что обучение будут проходить в рамках имплементации Стамбульского протокола против пыток, который в Украине до сих пор не действует.

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Также он добавил, что специалисты имеют возможность документировать факты пыток согласно Стамбульскому протоколу, однако из-за пробелов в отечественном законодательстве далеко не всегда задокументированные доказательства признаются судами.

"Немногие дела, возбужденные по статье Уголовного кодекса "Пытка", доводятся до приговоров. Поэтому нужно правильно документировать, чтобы суд признал эти доказательства", - подчеркнул Рева.

Также он сообщил, что данный проект предусматривает предоставление жертвам пыток и жестокого обращения юридической поддержки, мониторинг мест несвободы и психологическую поддержку пострадавшим от пыток.

Руководитель общественной организации "Форпост" Елена Подолян отметила, что в рамках проекта будет проведен отбор специалистов для обучения, затем сформируют реферальную сеть по всей Украине.

Также она подчеркнула, что в основном пыткам подвергаются в местах несвободы, и это не только тюрьмы или следственные изоляторы. Речь идет также о детских домах, гериатрических заведениях, психоневрологических стационарах, а также о людях, которые подверглись пыткам в плену.

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Подолян добавила, что претендентов на обучение будут отбирать на открытом прозрачном конкурсе среди людей, которые уже имеют опыт работы с лицами, которые подвергались пыткам.

В то же время председатель Комитета ООН против пыток Йенс Модвиг заявил, что Украина будет имплементировать Стамбульский протокол.

"Мы увидели, что в Украине очень много проблем с пытками, но есть и желание бороться с этой проблемой. Главное - необходимо воплотить в жизнь Стамбульский протокол, поскольку он позволит медицинским работникам эффективно документировать случаи пыток и передавать их для расследования правоохранителям. Сейчас же они не очень хорошо документируют пытки, просто описывая повреждения, из таких описаний не понятно, имели ли место пытки. К тому же есть проблема, что в местах несвободы врачи зависимы от администраций или местных властей", - сказал Модвиг.

Другая проблема, на которую обратил внимание председатель Комитета ООН против пыток - в уголовном законодательстве нечетко квалифицируются пытки.

"Есть проблема, категории пыток и категории использования силы не разъединены (в Уголовном кодексе - ред). Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс Украины, чтобы четко отличать пытки от превышения служебных полномочий", - сказал Модвиг.

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ЕС, Медики, Адвокаты, Пытки, Деньги ЕС.
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