У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления в прозе

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Среда, 19.02.2020
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08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Кристина – это русский вариант произношения женского имени Христина.

Имя Христина образовано от латинского имени Christianus, означающее "христианка". В греческом варианте имя уже звучало как Christina. Также это имя иногда произносят как Кристиана (Христиана). Парное мужское имя – Кристиан (Христиан).

Раньше словом Кристина на Руси крестьяне называли простых людей. Со временем оно ушло из русского языка. Вернувшись в качестве имени, оно стало нести на себе иностранный оттенок с долей аристократизма. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России всё большую популярность приобретают исконно русские имена, имя Кристина не вышло из моды.

Уменьшительно-ласкательные обращения Тина и Нана также являются самостоятельными именами, а обращение Аня – краткой формой многих имён, как женских (Флориана, Юлиана, Андрона, Анисья, Анфима, Диана, Кириана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Руфиниана, Фелициана, Анна, Сусанна, Юлиания и других), так и мужских (Ангий, Фабиан, Христиан).

В православных святцах упоминается имя Христина, в католических – Христиана (Кристиана), Христина (Кристина, Кристена). Православные именины Кристины – 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 6 августа, 18 августа.

Характер Кристины напоминает материнский. Она сообразительная, подвижная девочка, с прекрасно развитой памятью. Очень наблюдательна, хотя со стороны кажется, что она застенчивая. Решения принимает обдуманно. Обладательница этого имени легко налаживает контакты с незнакомыми людьми.

В личной жизни Кристина достаточно переменчива. Она испытывает потребность во взаимных чувствах. При этом очень быстро влюбляется и разочаровывается. Кристину бывает сложно понять. У неё непростой внутренний мир и бурный темперамент.

Очень счастлива в браке осенняя Кристина. Она умеет сглаживать конфликты, уступать мужу. Кристина стремится создать семейный очаг с надёжным и добрым мужчиной.

В коллективе Кристина со всеми старается поддерживать хорошие взаимоотношения, может постоять за себя. Женщина с этим именем старается добиться хорошего положения в обществе, выбрать высокооплачиваемую работу. Если же она станет домохозяйкой, то будет считать свою жизнь несчастной.

Кристина остро реагирует на критику в свой адрес, очень любит комплименты, часто бывает расчётлива и умеет вовремя воспользоваться слабостями других людей.

Поздравления

Дорогая Кристина, поздравляю тебя и от всей души желаю с каждым днём покорять всё новые вершины успеха, с каждым мигом ощущать любовь родных, с каждым вдохом чувствовать себя счастливым человеком, с каждым разом убеждаться, что ты великолепна и прекрасна.

Милая Кристина, я тебя от чистого сердца поздравляю и желаю ярких лучей счастья в жизни, прекрасных мгновений, невероятных чудес, добрых эмоций, весёлых шуток, ярких праздников, интересных увлечений и искренних чувств. Пусть у тебя всё получается, пусть рядом с тобой всегда будет твоя удача и светлая надежда.

Прикольные СМС поздравления с Днем рождения

Прекрасная наша Кристина! Желаем тебе всегда полностью оправдывать значение своего необычного имени, быть такой же яркой, эмоциональной и целостной натурой. Пускай твоя сильная энергетика обаяния и внутренней красоты, привлекает к тебе удачу, успех и благополучие. Желаем стабильного преуспевания, спокойствия и роскошной жизни.

Кристина, солнышко, поздравляю тебя. Пожелать хочу, чтобы тропка жизни вилась радужной и гладкой лентой, чтобы на ней всегда была удача и любовь, чтобы в любом деле ты могла добиться успеха, чтобы ты всегда оставалась великолепной женщиной и невероятно счастливым человеком.

Кристиночка, милая, я поздравляю тебя и хочу пожелать волшебного сияния счастья в твоей жизни, яркого света радости души, неугасаемой веры в чудо для сердца, плодотворных, ярких и насыщенных будней, великолепного отдыха в кругу любимых близких и весёлых друзей.

Поздравляю, Кристина! От чистого сердца хочу тебе пожелать всегда оставаться стойкой и железной леди и таять лишь в объятиях любимого человека. Пусть картина твоей жизни с каждым днём наполняется яркими красками счастья и насыщенными тонами любви.

Кристина милая моя, поздравляю тебя, дорогая. Я тебе желаю ясных и перспективных горизонтов жизни, вечной красоты и богатства души, весёлого настроения и великих успехов, отменного здоровья и неизменной удачи.

Короткие СМС поздравления с Днем Рождения

Поздравляю тебя, дорогая и чудесная Кристина. Желаю тебе, милая, чтобы твоя мечта непременно осуществилась, чтобы любое занятие и дело приносило тебе пользу и удовольствие, чтобы твоя любовь была вечной и искренней, чтобы жизнь твоя была бесконечно счастливой и красочной.

Пускай у тебя, Кристина, каждый день будет наполнен солнечным светом, даже если за окном дождь! Ищи позитив в каждом мгновении и будь счастлива! Я от всего сердца желаю тебе невероятной любви, замечательных подруг и всяческих успехов!

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