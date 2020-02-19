Весна в феврале: в Украине будет тепло и солнечно

Новости Украины:Погода в Украине в среду, 19 февраля, будет теплой и без осадков.

В ближайшие сутки, 19 февраля, синоптическая ситуация не изменится: над Украиной продолжит господствовать теплый и в основном сухой воздух атлантического происхождения, перемещающийся с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в юго-восточных областях Украины и в Крыму местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В восточной части и Карпатах ночью на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на юге страны до 12°. В Карпатах - небольшой мокрый снег, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 февраля самая высокая температура днем была 10,8 в 1925г., самая низкая ночью -24,3 в 1954г.

Прогноз погоды на 19 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 19 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +7... +9

Львов – +7... +9

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +7... +9

Черновцы – +7... +9

Хмельницкий – +7... +9

Луцк – +7... +9

Ровно – +7... +9

Житомир – +7... +9

Винница – +7... +9

Одесса – +9... +11

Николаев – +9... +11

Херсон – +8... +10

Симферополь – +6... +8

Кропивницкий – +7... +9

Черкассы – +6... +8

Чернигов – +6... +8

Суммы – +5... +7

Полтава – +6... +8

Днепр – +7... +9

20 февраля в западных областях, Крыму и Приазовье местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 3-8° тепла.

В Карпатах - небольшой снег, температура воздуха ночью и днём 1-6° мороза.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 20 февраля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 21 февраля в Украине осадков не ожидается, лишь в западных областях, Крыму и Приазовье местами небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла. В Карпатах небольшой снег, лишь ночью 21 февраля без осадков; температура ночью и днем 1-6° мороза.

В столичном регионе 21 февраля без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 21 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 22 февраля ночью местами (на востоке и в западных областях повсюду) небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, днем в Украине без осадков; 23 февраля ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 3-9° тепла, 23 февраля на Прикарпатье и Одесчине до 11° тепла; в Карпатах ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 22 февраля 2-7° мороза).

В столичном регионе 22 февраля ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков; 23 февраля небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 22 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, климат в Украине меняется довольно быстро, а в южной части страны он приближается к греческому.

Если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы.

Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.