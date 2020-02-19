Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 20 февраля.

День Луки, Могущница

В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря.

На Киевской Руси в день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — "на счастье". Считалось, что все отданное вернется сторицей.

Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: "Живы родители — почитай, умерли — поминай".

Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка — трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли "могущницей", то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.

Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром — в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Государства-члены Организации Объединенных Наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены определенной теме.

По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Социальная справедливость является основополагающим принципом мирного и благополучного сосуществования как в самих странах, так и между различными странами. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий. Организация поддерживает принципы справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности.