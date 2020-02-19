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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля
10:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 20 февраля.

День Луки, Могущница

В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря.

На Киевской Руси в день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — "на счастье". Считалось, что все отданное вернется сторицей.

Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: "Живы родители — почитай, умерли — поминай". 

Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка — трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли "могущницей", то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.

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Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром — в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Государства-члены Организации Объединенных Наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены определенной теме.

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По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Социальная справедливость является основополагающим принципом мирного и благополучного сосуществования как в самих странах, так и между различными странами. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий. Организация поддерживает принципы справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности.

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Праздники, Всемирный день социальной справедливости, 20 февраля, День Луки, Какие праздник 20 февраля, Могущница.
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