Почти 20 кандидатов вылетели из конкурса на прокуроров САП

Новости Украины:К конкурсу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры не допустили 18 кандидатов.

На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров САП утверждены списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"18 февраля 2020 года на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждены списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в открытом конкурсе", - говорится в сообщении.

В списке допущенных к участию в конкурсе - 633 кандидата, в списке не допущенных - 18.

Проведение тестирования на знание законодательства (профессиональный тест) состоится 22 и 23 февраля 2020 года согласно графикам.

Лица, которые по уважительным причинам не явятся, могут быть допущены к тестированию на знание законодательства 25 февраля по их письменному заявлению и при наличии документов, подтверждающих причины неявки, отметили в САП.

Тестирование будет проходить на базе Национальной академии прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко (Мельникова), 81-Б.

Основная цель тестирования на знание законодательства - определение уровня знаний действующего законодательства. Само тестирование длится не более 100 минут.

"Каждому кандидату электронная система тестирования генерирует свой уникальный тест из 100 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, максимальное количество возможных баллов составляет 100. Для допуска к следующему этапу конкурса кандидатам необходимо набрать 80 баллов", - уточняется в сообщении.

В частности, во время проведения тестирования кандидатам запрещается пользоваться электронными устройствами, учебниками, учебными пособиями и т.д., а также общаться друг с другом.

Как известно, руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что в этом году в конкурсе за 11 должностей прокуроров в специализированной антикоррупционной прокуратуре изъявили намерение бороться 650 кандидатов.