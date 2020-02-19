Скачать
Среда, 19.02.2020
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
Зеленский ознакомился с ходом ремонта Бориспольской больницы (Фото)
Зеленский ознакомился с ходом ремонта Бориспольской больницы (Фото)
Шахтер - Бенфика: кто пропустит первый матч
Шахтер - Бенфика: кто пропустит первый матч
Вадим Олейник заявил о разводе с женой
Вадим Олейник заявил о разводе с женой

Почти 20 кандидатов вылетели из конкурса на прокуроров САП

Почти 20 кандидатов вылетели из конкурса на прокуроров САП
15:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:К конкурсу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры не допустили 18 кандидатов.

На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров САП утверждены списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"18 февраля 2020 года на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждены списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в открытом конкурсе", - говорится в сообщении.

НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким

В списке допущенных к участию в конкурсе - 633 кандидата, в списке не допущенных - 18.

Проведение тестирования на знание законодательства (профессиональный тест) состоится 22 и 23 февраля 2020 года согласно графикам.

Лица, которые по уважительным причинам не явятся, могут быть допущены к тестированию на знание законодательства 25 февраля по их письменному заявлению и при наличии документов, подтверждающих причины неявки, отметили в САП.

Тестирование будет проходить на базе Национальной академии прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко (Мельникова), 81-Б.

Основная цель тестирования на знание законодательства - определение уровня знаний действующего законодательства. Само тестирование длится не более 100 минут.

Сотрудники НАБУ привлекли к ответственности 20 топ-чиновников

"Каждому кандидату электронная система тестирования генерирует свой уникальный тест из 100 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, максимальное количество возможных баллов составляет 100. Для допуска к следующему этапу конкурса кандидатам необходимо набрать 80 баллов", - уточняется в сообщении.

В частности, во время проведения тестирования кандидатам запрещается пользоваться электронными устройствами, учебниками, учебными пособиями и т.д., а также общаться друг с другом.

Как известно, руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что в этом году в конкурсе за 11 должностей прокуроров в специализированной антикоррупционной прокуратуре изъявили намерение бороться 650 кандидатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Конкурс, САП, Назар Холодницкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Катастрофа МАУ: Иран заявил, что &quot;черный ящик&quot; серьезно поврежден
Катастрофа МАУ: Иран заявил, что "черный ящик" поврежден
Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц
Зеленский пообещал отремонтировать 220 больниц
Дженна Дьюэнн и Стив Казы объявили о помолвке (Фото)
Дженна Дьюэнн и Стив Казы объявили о помолвке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь